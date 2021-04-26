Наследие Трампа, Афганистан и климат — CGTN подвёл итоги первых 100 дней президентства Байдена

В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который, по мнению некоторых, пытался задвинуть дипломатию на задний план, ещё в начале своего президентства Байден дал понять всю важность Госдепа, передаёт CGTN. Впрочем, несмотря на изменившуюся риторику, отношения с Китаем, ухудшившиеся ещё при Трампе, изменились не сильно. Кроме того, Байден навлёк на себя критику решением уйти из Афганистана, а его климатической политике ещё предстоит добиться доверия.

В течение своих первых нескольких недель на посту президента США Джо Байден провёл символическую встречу в Госдепартаменте, правительственном органе, который предшественник действующего лидера, по утверждению некоторых, пытался задвинуть на второй план.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Союзы Америки — самое ценное, что у нас есть. Руководство посредством дипломатии означает снова встать плечом к плечу с нашими союзниками и важнейшими партнёрами. Под руководством посредством дипломатии мы также должны понимать привлечение наших соперников и конкурентов к дипломатическому процессу.

Это, определённо, новая риторика. Тем не менее характер отношений Вашингтона с другой мировой сверхдержавой не слишком изменился. США и Китай не стали отменять взаимные пошлины на миллиарды долларов времён Трампа. Так что после четырёх лет торговых барьеров и высказываний в Twitter бывшего президента Дональда Трампа забыть не так-то просто.

СУРАБХ ГУПТА, старший научный сотрудник Института китайско-американских исследований: Честно говоря, думаю, что влияние Трампа на двусторонние отношения войдёт в историю. И теперь двум сторонам предстоит понять, какие аспекты они всё ещё могут восстановить, то есть где они могут урегулировать свои разногласия и найти конструктивную почву для сотрудничества.

Одно из направлений потенциального сотрудничества — глобальные меры реагирования на изменение климата.

ДЖАЙЛЗ ГИБСОН, корреспондент CGTN: На виртуальном климатическом саммите президента Байдена США пообещали к 2030 году вдвое сократить объёмы выбросов парниковых газов. Но доверие — дело тонкое. Сначала США подписали Парижское соглашение по климату, потом вышли из него, а теперь снова вернулись.

Также республиканцы обвинили Байдена в том, что он отрёкся от американского лидерства в самой долгой войне, которую когда-либо доводилось вести США. Спустя два десятилетия боёв все американские войска должны будут покинуть Афганистан к 11 сентября этого года, 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года.

При этом пандемия коронавируса ограничила для Байдена возможности встречи с войсками, базирующимися за границей, и ведения дипломатии лицом к лицу. Вопреки обыкновению новый президент на сегодня принял у себя в Белом доме лишь одного иностранного лидера, премьер-министра Японии. Первая зарубежная поездка Байдена состоится только в июне, когда американский лидер отправится на саммит G7, который пройдёт в небольшой британской деревне, а затем пересечёт Ла-Манш и примет участие во встрече НАТО в Брюсселе.

Джайлз Гибсон для CGTN, Вашингтон.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2021 года.