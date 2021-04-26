Алексиевич: Если бы мы не привыкли к Чернобылю, то сделали бы что-то, чтобы АЭС в Беларуси не построили

“Чернобыль выбросил нас в новую реальность. Это война против всего живого. И протянется она сотни лет: столько, сколько будут жить радионуклиды. Сегодня мы Чернобыль пьем вместе с зараженной водой, едим вместе с продуктами, выращенными на зараженной земле. […] Жизнь так устроена, что мы привыкли к Чернобылю. Человек ко всему привыкает. Если бы мы не привыкли, то наверняка сделали бы всем миром что-то для того, чтобы в Беларуси не построили Островецкую атомную станцию, которая должна была начать работу еще в прошлом году к 35-летию Чернобыля, как ни странно это звучит, но до сих пор не работает”, – сказала она.

Контекст:Строительство АЭС в Беларуси ведется по российскому проекту, сообщало российское агентство ТАСС. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает “Атомстройэкспорт” (входит в “Росатом”). 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

В октябре 2020-го на первом энергоблоке БелАЭС запустили цепную реакцию, а 3 ноября энергоблок был включен в объединенную энергосистему страны. 7 ноября его мощность повысили до 400 МВт.

Называющий себя президентом страны Александр Лукашенко заявил, что после запуска Белорусской атомной электростанции Беларусь становится ядерной державой.

10 ноября АЭС остановили, объяснив решение необходимостью заменить часть оборудования.

25 апреля на сайте БелАЭС появилось сообщение от имени сотрудников станции, которые заявили, что на АЭС постоянно возникают неполадки с оборудованием, а ремонт идет “в небезопасных условиях”, из-за чего “имели место летальные случаи”. Они сравнили АЭС с “миной, на которую уже наступили” и призвали закрыть станцию.

В минэнерго Беларуси сообщение о возможной аварии на БелАЭС назвали “фейком” и заявили о взломе сайта хакерами. Заявление якобы сотрудников на сайте станции уже удалено.

Европарламент в феврале 2021 года принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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