 

Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится – Зеленский

26.04.2021, 16:16, Новости дня
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Зеленский напомнил, что предложил Путину провести встречу на Донбассе, но российскую сторону такой вариант не устроил. Глава государства отметил, что неважно, где состоится встреча.

“Я считаю, что главное, это суть – про что, а где и когда – это детали”, – сказал он.

По словам Зеленского, повестка дня встречи пока не согласована.

На вопрос журналиста, будет ли президент говорить с главой Кремля о якобы притеснении в Украине русского языка и православной церкви, Зеленский, перейдя на русский с украинского, сказал: “У нас люди свободно говорят, исторически так сложилось, что люди очень грамотные и говорят на разных языках. Сейчас новое поколение детей прекрасно говорит по-английски. Лучше, чем наше поколение. Все знают русский язык, но мы помним, что наш государственный язык – украинский”.

Зеленский подчеркнул, что государство отделено от церкви, но в Украине люди ходят в ту церковь, в которую хотят.

Зеленский 26 апреля поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).
Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.
В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил главе Украинского государства через два дня – что готов встретиться с Зеленским в Москве.
23 апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель анонсировала ответ Зеленского. Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву.
В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.
Ермак считает, что в Киев приглашать Путина некорректно.
Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

видео

Видео: editor GORDON / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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