Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится – Зеленский

Зеленский напомнил, что предложил Путину провести встречу на Донбассе, но российскую сторону такой вариант не устроил. Глава государства отметил, что неважно, где состоится встреча.

“Я считаю, что главное, это суть – про что, а где и когда – это детали”, – сказал он.

По словам Зеленского, повестка дня встречи пока не согласована.

На вопрос журналиста, будет ли президент говорить с главой Кремля о якобы притеснении в Украине русского языка и православной церкви, Зеленский, перейдя на русский с украинского, сказал: “У нас люди свободно говорят, исторически так сложилось, что люди очень грамотные и говорят на разных языках. Сейчас новое поколение детей прекрасно говорит по-английски. Лучше, чем наше поколение. Все знают русский язык, но мы помним, что наш государственный язык – украинский”.

Зеленский подчеркнул, что государство отделено от церкви, но в Украине люди ходят в ту церковь, в которую хотят.

Зеленский 26 апреля поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил главе Украинского государства через два дня – что готов встретиться с Зеленским в Москве.

23 апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель анонсировала ответ Зеленского. Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

Ермак считает, что в Киев приглашать Путина некорректно.

Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

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Видео: editor GORDON / YouTube

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