Стало известно, что рассмотрит Рада на двух внеочередных заседаниях 27 апреля

Первое заседание запланировано на 16.00, оно созвано по требованию 154 нардепов. На нем должны рассмотреть проект постановления №5299 “О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере”.

Второе зседание созвано по требованию 153 нардепов, оно пройдет сразу после первого.

Нардепы рассмотрят такие законопроекты;

№5304 “О внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2021 год” об увеличении расходов на обеспечение правосудия местными, апелляционными судами”;

№4236 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков”;

№5065 “О финансовых услугах и финансовых компаниях”;

№5104 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой”;

№3718 “Об основах молодежной политики”;

№2063 “Предложения президента к закону Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи”;

№3985 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы”;

№2164 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования”;

№3935 о внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны”;

№5246 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования”;

№5175 “О внесении изменений в раздел II “Заключительные и переходные положения” закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке”;

№4212 “О внесении изменений в статью 22 закона Украины “О рекламе” относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах”;

№5202 “Об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель”.

Контекст:Согласно календарному плану Верховной Рады, пленарные заседания запланированы на 27–30 апреля.

Парламент сейчас рассматривает правки к проекту закона №2194 “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений”. По словам Разумкова, к проекту осталось рассмотреть более 800 поправок. Он рассчитывает, что Раде удастся это сделать до конца недели.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что внеочередные заседания могут пройти 27 и 29 апреля. Разумков анонсировал минимум два внеочередных заседания на текущей неделе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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