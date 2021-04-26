В Николаеве митингующие против карантина прорвались в горсовет, мэр пообещал провести заседание исполкома

На сегодняшний день из-за сложной ситуации с коронавирусом общественный транспорт в Николаеве курсирует только в “рабочую перевозку” – с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. При этом пассажиры должны иметь спецпропуска.

На Соборной площади возле Николаевского городского совета собрались более 200 человек. Они потребовали от властей города отменить транспортную блокаду. Также протестующие хотели, чтобы к ним вышел мэр Николаева Александр Сенкевич.

Спустя полчаса, не дождавшись городского голову, митингующие прорвались в горсовет. Там к ним вышел Сенкевич. В ходе дискуссии мэр привел в пример Одессу и Львов, которые вошли в “красную” зону на неделю раньше Николаева и сейчас уже выходят из нее. В связи с этим градоначальник призвал протестующих дождаться 30 апреля, когда состоится заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая, возможно, выведет Николаевскую область из “красной” зоны.

“Есть ограничения “красной зоны”, и никакие ограничения мы снимать не будем. Сегодня у нас падает заболеваемость, если в пятницу будут сохраняться такие же темпы, то комиссия ТЭБ и ЧС примет решение, и мы выйдем из “красной” зоны. Поэтому ваши собрания ни к чему не приведут”, – подчеркнул мэр.

При этом он принял обращение митингующих по поводу снятия транспортной блокады и пообещал сегодня собрать заседание исполкома для рассмотрения этого вопроса.

Контекст:Жесткий карантин в Николаеве действует с 3 апреля. В частности, в этот день городской транспорт перешел на новые правила работы в условиях ограничений. Сенкевич отмечал напряженную ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Николаевской области.

Кроме Николаевской области, в “красной” зоне также находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области, сообщает Минздрав.

В Украине с начала эпидемии подтвердили 2,03 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 42 518 больных.

В Николаевской области зафиксировано почти 62 тыс. случаев COVID-19, умерли 1554 человека.

Правительство Украины 21 апреля продлило адаптивный карантин в стране до 30 июня.

—