 

Кива после защиты диссертации позвал журналиста с собой в туалет и назвал дебилом

26.04.2021, 16:16, Новости дня
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Корреспондент спросил у нардепа, почему прессу на защиту пускали выборочно и что за мужчины в штатском повсюду его сопровождают (по информации  журналиста Bihus.info Даниила Мокрика и hromadske, Кива поначалу назвал их полицией, позже – “студентами или аспирантами”). В ответ кандидат наук позвал журналиста “поговорить в туалет”.

“Слышишь, пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не стал. А, дружочек? Дебил, блин”, – сказал Кива.

Кива – кандидат наук *

Якщо коротко: журналістів пускали лише за списком нардепа, всіх інших він назвав ЛГБТ-ЗМІ.

+ Нардеп покликав кореспондента #Букв поговорити в туалетhttps://t.co/DW7UMcX3x6 pic.twitter.com/821DqcxLdT

— Букви (@Bykvu) April 26, 2021

Контекст:Тема диссертации Кивы – “Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)”.
Подготовку к защите активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”.
Теперь Кива будет получать надбавку 15% к должностному окладу. После утверждения его степени Министерством образования и науки он станет 13-м кандидатом наук среди нардепов от ОПЗЖ, отмечало “Чесно”.
Кива не впервые публично оскорбляет журналистов. Так, 4 февраля журналист Bihus.info в кулуарах Верховной Рады спросил Киву об отмывании денег через конвертационные центры. В ответ тот обматерил руководителя Bihus.info Дениса Бигуса. “Я знаю одно, что ваш руководитель – п…дорас и гомосексуалист… Вы являетесь пособником п…дораса… Вы занимаетесь только дешевым п…здежем и провокациями”, – сказал Кива журналисту. 
Мокрик и его коллеги обратились в регламентный комитет и комитет по вопросам свободы слова с просьбой принять меры в отношении Кивы за его неэтичное поведение. Также Bihus.info направил обращение к языковому омбудсмену и полиции.
В письме в комитет по вопросам свободы слова Кива заявил, что его конфликт с Мокриком был спровоцирован “организованным против него давлением и буллингом со стороны проекта Bihus.info”.
Комитет Рады по вопросам регламента не нашел оснований для наказания Кивы за этот инцидент. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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