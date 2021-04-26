 

Срок приема заявок на конкурс “Лидеры России” продлили до 17 мая

26.04.2021, 16:12, Разное
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Заявочная кампания конкурса “Лидеры России” продлена в связи с появлением новых треков. Так решил Наблюдательный совет АНО “Россия – страна возможностей”. В прошлом году были запущены направления “Наука” и “Здравоохранение”, а в этом – “Бизнес и промышленность”, “Государственное управление”, “Культура”, “Информационные технологии”, “Международный” и “Студенты”.

Изменению регламента конкурса также поспособствовало недавнее решение президента России – сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Участники стали сообщать, что не смогут принять участие в дистанционном этапе из-за изменившихся планов.

Чтобы принять участие в конкурсе “Лидеры России”, необходимо оставить заявку на сайте лидерыроссии.рф до 17 мая 2021 года 23:59 (московское время). На дистанционный этап тестов попадут только те участники, которые запишут видеообращение и расскажут о своей цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни.

“Всего на сегодняшний день на конкурс зарегистрировались более 140,5 тысячи человек. Больше всего заявок на участие поступает от мужчин – 72%, от женщин – 28%”, – поделился данными руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Напомним, конкурс “Лидеры России” является флагманским проектом платформы “Россия – страна возможностей”. Мероприятие проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.



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