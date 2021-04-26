 

Три «странных» признака повышенного сахара могут привести к диабету 2 типа

26.04.2021, 16:06, Разное
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Хронически высокий уровень сахара приводит к развитию диабета 2 типа. Эксперты назвали три «странных», неочевидных признака, которые нельзя игнорировать.
Каждый 9 из 10 страдающих диабетом имеет 2 тип этого расстройства метаболизма. Недуг характерен тем, что его можно победить, изменив образ жизни. Для того, чтобы своевременно начать борьбу с патологией обменных процессов, необходимо знать ее полную симптоматику. Традиционно, самыми распространенными сигналами наличия заболевания являются жажда, повышенное мочеиспускание, долго не заживающие ранки и порезы, а также повышенная утомляемость. Однако есть и три «странных» признака, которые могут сигнализировать о развитии заболевания.

В первую очередь, к ним относится ухудшение зрения, которое пациенты нередко списывают на переутомление, результат работы за компьютером или возрастные изменения в глазу. Однако, как утверждают специалисты, этот процесс на самом деле вызван изменением глазной жидкости вследствие увеличенного уровня сахара. Может проявляться патология метаболизма и на коже, так, многие пациенты испытывают зуд. Особое внимание следует уделить повторяющемуся кожному раздражению в зоне ступней и голеней, а также рук.

Вместе с падением четкости зрения человек, организм которого подвергается диабетическим изменениям, ощущает и снижение слуха. Причем такой нестандартный симптом наблюдается почти у трети пациентов со 2 типом диабета. Это происходит из-за повреждения нервов и кровеносных сосудов во внутреннем ухе. Все указанные факторы необходимо внимательно исследовать для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения здоровья. Игнорирование «странных» признаков может привести к развитию диабета.

Источник: www.medikforum.ru



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