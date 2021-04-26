 

Лера Кудрявцева пожаловалась на слишком усердную домработницу

26.04.2021, 16:06, Разное
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Популярная российская ведущая Лера Кудрявцева в студии телепрограммы “Звезды сошлись” пожаловалась на слишком усердную домработницу. Однажды ее помощница испортила дорогую юбку, поскольку решила выгладить ее до состояния атласа.
По словам Кудрявцевой, сотрудница очень часто устраивает для нее неприятные сюрпризы. Ведущая отметила, что можно долго рассказывать курьезные истории про ее помощницу, но она наводит идеальный порядок в доме. Активная сотрудница может починить мебель и бытовую технику.

Домработница во время уборки исполняет песни. После ее очередного визита Лера Кудрявцева не может найти свои вещи, поэтому звонит сотруднице и спрашивает, куда она их снова спрятала. Дома у Кудрявцевой есть микроволновка со специальным покрытием. Последнее чуть не испортилось, поскольку домработница пыталась отмыть его. Когда к ведущей пришел массажист, она зашла в комнату с тряпками без предварительного стука.

Источник: www.youtube.com



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