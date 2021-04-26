 

Корабли ВМС США пытаются начать блокаду базы ВМФ России в Сирии

26.04.2021, 16:06, Разное
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В Сирии корабли, принадлежащие ВМС США, пытаются начать блокаду вокруг российской военно-морской базы, которая расположена в Тартусе. Эти мероприятия со стороны американцев должны стать ответов на эскалацию ситуации в отношениях Москвы и Киева. Не исключено, что будут привлекаться силы других государств-членов НАТО.
Как пояснил СМИ украинский эксперт по военным делам Владимир Кравченко, два эсминца США продолжают стоять вблизи Босфора. В акваторию Черного моря корабли не плывут, считая, что их присутствие в Средиземном море сейчас крайне необходимо. Отмечается, что такая ситуация может наблюдаться из-за отказа США от ранее заявленных планов. Британцы в данном регионе также планируют разместить два корабля, чтобы выразить солидарность украинской стороне.

Пока американские эсминцы выполняют задачи по патрулированию. ВМС США не предоставило никаких официальных комментариев журналистам на этот счет.

Источник: avia.pro



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