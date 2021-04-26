 

Сибирские ученые выявили генетические маркеры предрасположенности к астме

26.04.2021, 16:04, Разное
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от бронхиальной астмы страдает не менее 339 миллионов человек во всем мире, и это самое распространенное хроническое заболевание у детей. На ее развитие и обострение влияет множество факторов, в том числе генетическая предрасположенность: патологические мутации в генах, чаще всего врожденные. Но одной лишь «поломки» генов недостаточно – как правило, триггерами для возникновения или осложнений бронхиальной становятся сильные аллергены, продолжительный стресс, тяжелые бытовые условия или неблагоприятная экологическая обстановка.

Красноярские ученые решили найти иммуногенетические маркеры предрасположенности пациента к бронхиальной астме и возможным осложнениям, сообщил журнал «Наука в Сибири». В ходе исследования специалисты изучили гены и белки, участвующие в развитии патологии. Им удалось выявить закономерности в частоте некоторых вариантов генов, а также в изменении концентрации метаболитов при тяжелом течении астмы. В частности, уровень цитокинов — сигнальных молекул иммунных реакций — был существенно ниже у пациентов с осложнениями астмы и напрямую зависел от тяжести течения заболевания.

«На данный момент мы уже выявили генетические маркеры подверженности к тяжелой степени астмы у детей. Ими оказались аллельные варианты генов G-IL12B и Т-IL13. В дальнейшем мы планируем внедрить методические рекомендации по изучению полиморфизма генов и уровня кодируемых их белков в практическое здравоохранение. Цель нашей работы — предотвратить развитие бронхиальной астмы в тяжелой неконтролируемой форме», — цитирует журнал руководителя группы молекулярно-генетических исследований Марину Смольникову.

Ученый подчеркнула, что информация о предрасположенности к тяжести течения заболевания поможет врачам подбирать эффективную терапию, а пациентам — корректировать образ жизни и уменьшать факторы риска.



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