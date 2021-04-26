Мнение: КРАСНАЯ ЛИНИЯ



Красная черта (также красная линия от англ. red line), которую нельзя «пересекать» — в политике обозначение предела терпения одной из сторон — позиции, при нарушении которой «безопасность более не гарантирована». Обычно красная черта открыто сообщается оппоненту для удержания его от совершения необратимых действий.

Пару дней назад Президентом РФ при его обращении к федеральному собранию была озвучена тема красных линий, которые теперь могут всплыть на поверхность, если это конечно будет необходимо.

Интересы России, ее внешней и внутренней безопасности, недопущение вмешательства извне в выборы и другие процессы — это и есть «красные линии», о которых в своем послании Федеральному собранию говорил президент страны Владимир Путин. Такое пояснение дал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Будем считать это официальной позицией.

На эту тему есть другая(ие) точка(и) зрения, не моя, свою я предоставлю немного ниже.

Начнём разбор этого понятия (красная линия) от донецкого блогера “Дон РФ”.

22.04.21.

“Красные линии. “Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, мы будет определять в каждом конкретном случае сами”

Хорошая фраза, без дураков, и звучит грозно, и неагрессивно и не воинственно, и прямо никого не назвали, при этом все понятно. К словам какие претензии? Слова красивые. В РФ вообще умеют говорить красиво:



«И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей»



или даже вот так вот:

«Россия помогает Донбассу. Действительно, люди, которые живут там, это героические люди. Героические люди и несчастные люди одновременно. Это очень гордые люди. Почему они несчастные? Потому что они отвергнуты своей родиной, своей страной. Это самое страшное, что может произойти, и самое страшное, что может сделать страна»

В исполнении господина Пескова. Слов много, слов просто тонны, и извергаются они семь лет, а на практике сегодня утром:

“С трудом доспала под шум при… прилётов. Такой день хороший, солнышко светит, холодно в квартире до скрипа зубов… А тут еще залпы

Че там вчера говорили? Вова обещал, только дернутся и хана им? Дергаются! Прям в припадке колошматятся и что?”

а вчера погибло двое военнослужащих ДНР. И что? А ни что, Москва что обещала то и делает. Обещала охранять Минские и охраняет. И если Киев реально пойдет в наступление – поможет. Если просто будет убивать – не поможет. И если слышать то что говорят, а не то что толкуют, то все кристально прозрачно и абсолютно ясно. Хотя…клевещу я, помощь уже близко:

«Прилепин собирается создать новый батальон в ДНР. Об этом Захар @ zakharprilepin Прилепин рассказал в эксклюзивном интервью проекту @ wargonzo во время записи подкаста @ chvk_pegov.

Политик и писатель заявил, что его сторонники готовят обращение к руководству ДНР с предложением о создании нового батальона, в состав которого войдут участники проекта «Гвардия Захара Прилепина»

к нам едет создатель легендарного батальона, победитель терриконов, творец Малороссии, автор книги о дедах с наганами и беременной жене с пулеметом Захар Прилепин. Укры конечно красные линии перешли, но нас то за шо Владимир Владимирович? Можно хоть без этого? Людям и так хреново, уровень жизни днищевый, стресс постоянный, стреляют еще, зачем нам дурного пошиба цирк, книги о боевом пути Дениса Владимировича, постановочная стрельба в тылу и кафе “Сепар” в итоге, через недельку после отъезда данных героев? Вы уж лучше там по Воронежу, по Донецку и так есть кому стрелять.”



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Итак, одно мнение по этому поводу есть, аргументировать в принципе нечем.

Остаётся согласиться только с тем, что из уст президента РФ эта тема прозвучала.

Хорошо, прозвучала, даже было сказано что мы сами будем её определять.

Сводки от ополчения Новороссии

сегодня в 10:00

Действия

23.04.21. Сообщения от мирных жителей об обстрелах.

“Укрофашисты зверски обстреливают Ясиноватский район из всего подряд. Из БМП-2 очередями поливают, минометов, пушек, СПГ. Работают зенитки. Взрывается и в небе и на земле. Некоторые снаряды разрываются прямо над жилыми домами, как фейерверки, но со смертельными осколками. Большие площади под обстрелом в стороне окрестностей ЯБП, по Спартаку

Петровка – Трудовские, Александровка – громко! Бьют от АП до Первомайского. Все северные и северо-западные окраины Донецка. 🔴🔴🔴 Обстрел продолжается. С Песок хренячат. Направление Господарь – Крутая Балка – бой. Северо-запад Горловки – мощные разрывы. Продолжаются прилеты на западе Горловки. Мощность тоже высокая. На севере Горловки тоже неспокойно. Зайцево, окраины Никитовки, Гольма, Байрак и другие будьте осторожны.

Это можно отнести к этому понятию, это будет являться сегодня красным, или все жё только начинает слегка буреть…

Между прочим всё это железо сегодня уже сыпется на голову граждан Российской Федерации…

А может всё таки подождать массированного наступления нацисткой киевской орды на Луганск с Донецком, дать им возможность провести массированную артподготовку из всего калибра что у них имеется, включая комплексы “Точка У”?

И не спешить, дать им возможность поиграться с огнём вволю, денька два как минимум.

Положить при этом несколько десятков тысяч мирных жителей, стариков, женщин и детей…, да что там несколько десятков, а пусть положат соточку, или даже две, что уж там мелочиться.

И что, в этом случае можно будет назвать подобное варварство пересечением красной линии, или всё же это будет поводом обозначить свою озабоченность сложившейся ситуацией перед западными партнерами?

“Многие до сих пор задаются вопросом – почему так резко после Крымских событий внешняя политика Кремля сменилась на 180 градусов:

От клятвенных и грозных заявлений Путина на весь мир: «… И если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан … И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей»

До МИДовских «озабоченностей» во время массовых убийств и военного украинского террора и заявлений о том что конфликт на Донбассе это внутригражданский конфликт на Украине и России, нельзя поддаваться на провокации – потому что «нас хотят втянуть в третью мировую ядерную войну» – по словам кремлевских пропагандистов, а также по их же словам – что «Донбассу никто ничего не обещал» .

Но главное демонстративный отзыв лично Путиным – разрешения Совета Федерации РФ на применение армии для защиты гражданского населения на Донбассе в то время, когда Донецк, Луганск и другие города равняли с землей украинские Грады.

Что же случилось? А дело вот в чем 7 мая 2014 на встречу с Путиным прилетал Президент Швейцарской Конфедерации и на тот момент председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер, который и пообщался с ним с глазу на глаз. Именно на пресс-конференции по завершению встречи нервозный Путин просил не проводить референдум на Донбассе.

Что же такого мог сказать Буркхальтер – Путину ?

Остается только догадываться, хотя есть некое размышление по этому поводу, человек просто-напросто обозначил перед нынешним российским руководством красную линию, через которую им запрещено переступать.

Представьте себе, Дидье Буркхальтер говорит о том, что он в курсе событий о всех российских сундучниках, и ключики от всего нажитого ими неимоверным трудом в его руках…, и опять же в его силах взять их и выкинуть в Женевское озеро.

Вот, это и есть красная линия от конкретных людей!

А теперь давайте перейдем в другую ипостась, жил некогда в Сингапуре такой человек как:

Ли Куан Ю GCMG CHSPMJ (родился Гарри Ли Куан Ю ; (16 сентября 1923 г. – 23 марта 2015 г.), часто упоминается его инициативами ls LKY был сингапурским политиком и юристом, который занимал пост первого премьер-министра Сингапура с 1959 по 1990 год. Как один из членов-основателей Партия Народного Действия , Ли признан отцом-основателем нации, которому приписывают быстрый переход страны из «развивающейся страны третьего мира в развитую первая страна мира в пределах одного поколения »под его руководством.

Об этом человеке есть достаточное количество противоречивой информации, однако, он также выстроил для своих сограждан некую красную линию в отношении коррупции. Ему приписывают вот эти слова:

«Хотите побороть коррупцию? Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что», – такие слова приписывают отцу сингапурской нации – Ли Куан Ю.”

Коррупция, это раковая опухоль на теле любого государства. Коррупция, это самое страшное что может произойти с обществом. Коррупция рождает не эффективную экономику, рост цен, преступность, бунты и даже революцию.

Можно сколько угодно рассуждать о пути развития государства, о борьбе с бедностью и преступностью, о прорыве экономики и т.д., но пока не будет уничтожена коррупция, любые начинания о развитии будут безрезультатны.

Понятно что понятие коррупции следует за человеком с момента его нарождения на нашей Земле, искоренить её по своей сути невозможно, можно только свести до минимума.

И вот именно это сделал Ли Куан Ю, он свёл её до минимума определив своим согражданам красную линию в этом понятии.

Вчера уважаемым мною Лев Вершинин, ако putnik1 сказал замечательные Слова, в них ничего нельзя отнять, к ним ничего нельзя добавить…, хотя на моё суждение есть:

Вашингтон в случае гибели своего гражданина в любой точке земного шара дееспособен в кратчайшие сроки подтянуть туда авианесущую морскую группировку для наказания зарвавшихся с их точки зрения аборигенов.

Сводки от ополчения Новороссии

10 минут назад

Действия

23.04.21. Фото-репортаж от военкоров.

“📸Как живет Старомихайловка под регулярными обстрелами террористов ВСУ уже 7 лет. ⚡🔥 Утро началось в ДНР с обстрелов со стороны карателей ВСУ. Под огонь 🔥 попал н п Озеряновка, по нему украинцы били минометами калибром 120 мм. Также под ударом был и н п Александровка. 💥Как начали укропы ложить в шесть утра — пипец! Бомбежка прям, прячьтесь-прячьтесь: украинская армия наносит удары по окраине Донецка (район шахты «Трудовская»)”.

Сводки от ополчения Новороссии

вчера в 19:00

Действия

22.04.21. Сообщение о павшем герое.

“Сегодня пал смертью храбрых ополченец Гугля Максим Анатольевич с позывным “Гугл”. Уроженец г. Донецка 1992 года рождения.

Годы его жизни: 14.03.1992 – 22.04.2021.

Вечная память храброму герою, отдавшему жизнь за Отчизну! Он защищал русский народ Донбасса от украинского нацизма! Мы никогда не забудем его подвиг!”

Я надеюсь Максим был Гражданином Российской Федерации.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверку войск Южного и Западного военных округов и приказал отвести их с южных рубежей страны в пункты постоянной дислокации. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает РБК.

По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника начнут возвращаться на места с пятницы, 23 апреля. При этом Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поставлена задача провести детальный анализ прошедшей проверки и подвести ее итоги.

В целом же, отметил Шойгу, российская армия хорошо справилась с маневрами. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — подчеркнул министр обороны.

В частности, пояснил он, в ходе учений удалось отработать действия по противодесантной обороне побережья и испытать новейшие и перспективные образцы вооружения российского производства, в том числе беспилотники «Иноходец», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и патрульные катера «Раптор».

Россия 22 апреля начала масштабные учения своих Вооруженных сил в Крыму. Сообщалось, что в общей сложности в них принимают участие 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск. В частности, в маневрах задействованы более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. Шойгу лично прилетел на основной этап учений.

По всей видимости красная линия отменяется.

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