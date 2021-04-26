 

Россия объявила персоной нон грата итальянского дипломата, на выезд ему дали сутки

26.04.2021, 15:22, Новости дня
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“26 апреля посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации Курцио Пачифичи”, – говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство объяснило, что такое решение является “ответной мерой на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташе при посольстве России в Риме”.

“Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов”, – отметили в МИД РФ.

Контекст:31 марта пресс-служба спецподразделения итальянских карабинеров ROS проинформировала, что накануне вечером в Риме задержали капитана военно-морских сил Италии и российского офицера, аккредитованного при посольстве РФ. Обоих подозревают в шпионаже в пользу России, задержание произошло после того, как итальянский военный за деньги передал россиянину секретные документы.
В тот же день Рим объявил о “немедленной высылке” из Италии двух россиян.
По данным газеты Corriere della Sera, военнослужащий ВМС Италии мог передавать россиянину секретные документы НАТО. Размер вознаграждения, по информации газеты, составил €5 тыс. наличными. Итальянского военного задержали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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