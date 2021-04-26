 

У гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда повторно диагностировали рак

26.04.2021, 15:22, Новости дня
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По словам артиста, в этот раз его диагноз звучал как редкий и агрессивный мелкоклеточный рак. Вуд подчеркнул, что ему удалось победить болезнь.

Гитарист считает, что в лечении заболевания ему помог в том числе позитивный настрой,  желание побороть болезнь и вера в “высшие силы”. Других подробностей успешного лечения рака он не сообщил.

Контекст:Британский музыкант Ронни Вуд родился в 1947 году в Великобритании. С 1974 года он является бессменным гитаристом The Rolling Stones. 
В 2017 году у Вуда диагностировали рак легких. В 2018 году гитарист заявил, что после удаления части легкого победил болезнь. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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