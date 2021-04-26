 

В Кремле заявили, что пока нет деталей возможной встречи Зеленского с Путиным

26.04.2021, 15:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Пескова, “деталей пока нет”.

В интервью Financial Times, которое вышло 26 апреля, Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

26 апреля украинский президент сказал, что поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Зеленского, “все идет к тому, что эта встреча состоится”.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).
Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.
В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил главе Украинского государства через два дня – что готов встретиться с Зеленским в Москве.
23 апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель анонсировала ответ Зеленского. Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву.
Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19, ЕС может ввести санкции против Беларуси. Главное за день

22.04 / Бренд АвтоВАЗ вывел на тесты прототип Lada Vesta FL

25.06 / Губернатор Висконсина задействовал Национальную гвардию на фоне протестов

13.12 / Учёные из США рекомендовали сыр и вино для профилактики Альцгеймера

03.07 / Басков раскрыл секрет своего похудения на 15 кг

05.07 / Motorola презентовала смартфон Motorola One Fusion за 250 $

27.07 / Геращенко объяснил, почему луцкого террориста не обезвредили снайперы

16.02 / Опубликовано несколько интересных фактов о МКС

13.08 / Ученые из Белоруссии потребовали прекратить насилие

04.12 / Путин назначил Чубайса на новую должность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика