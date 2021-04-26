 

Израиль изучает связь между прививкой Pfizer и проблемами с сердцем

26.04.2021, 15:22, Новости дня
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23 апреля в сеть попал неопубликованный отчет министерства здравоохранения Израиля о побочных эффектах вакцины Pfizer/BioNtech.

В документе говорилось, что среди более чем 5 млн человек, вакцинированных в Израиле, у 62 обнаружили миокардит в первые дни после получения прививки. Выяснилось, что 56 из этих случаев произошли после второго укола, и большинство пострадавших составили мужчины моложе 30 лет.

60 пациентов прошли курс лечения и выписаны из больницы в хорошем состоянии. Двое из пациентов,  которые были здоровы до вакцинации, – 22-летняя женщина и 35-летний мужчина – умерли.

Результаты исследования были представлены компании Pfizer, которая ответила, что к ним не поступало подобной информации из других стран, где вакцинировали их препаратом. В компании пообещали изучить данные.

Авторы отчета предположили, что “одной из возможных причин отсутствия подобных результатов в других странах был низкий уровень вакцинации среди молодых людей”.

Отчет показал, что из тех, кто получил вторую дозу, 1 из 100 тыс. имел возможные побочные эффекты миокардита; однако этот показатель составляет 1 из 20 тыс. среди лиц в возрасте от 16 до 30 лет.

25 апреля минздрав Израиля официально заявил, что изучает связь миокардита с прививкой вакциной Pfizer/BioNtech, отмечает Reuters. Координатор по борьбе с эпидемией в Израиле Нахман Эш сказал, что пока неизвестно, связано ли это с вакцинацией.

Компания Pfizer в комментарии Reuters заявила, что поддерживает регулярные контакты с министерством здравоохранения Израиля для проверки данных о своей вакцине.

Контекст:Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
В январе Нетаньяху заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря особой договоренности с Pfizer, которая позволила получить глобальную поставку вакцины. Согласно договоренности, Израиль станет “глобальной моделью быстрой вакцинации страны” для компании-производителя.
С 23 января Израиль начал вакцинировать от COVID-19 учеников 11–12 классов (в Израиле 12-годичная система обучения).
По данным агентства Bloomberg, в Израили один из самых высоких показателей вакцинации на количество населения. В стране хотя бы один раз привились 59,5% людей, полностью вакцинировались – 55,4%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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