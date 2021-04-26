“На вентиляции легких, он не дышит”. Врачи – о состоянии черкасского школьника, получившего ранение в тире

“Состояние крайне тяжелое. Ребенок на аппаратной вентиляции легких. В коме, без сознания, понятно. Медикаментозное состояние поддерживается. Ну, он плюс-минус: то электролиты, то его корректируют. Но все это время в коме, на аппарате, он не дышит”, – сообщила она.

15-летний школьник получил огнестрельное ранение в голову 19 апреля в тире детско-юношеской спортивной школы, который она арендует в помещении гимназии №9 в Черкассах.

Как именно это случилось, неизвестно. В полиции сообщали, что тренер выдавал оружие подросткам и вышел из комнаты для стрельбы. Пока он говорил со школьницей, которая также пришла на занятия, произошел выстрел.

По факту инцидента полиция открыла уголовные производства о небрежном хранении оружия (ч. 1 ст. 264), незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263) и покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) Уголовного кодекса Украины. Тренера задержали.

Школьника прооперировали, пулю удалось извлечь из головы подростка, писало местное издание “Вичерпно” 21 апреля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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