Экс-глава Якутска Сардана Авксентьева собралась в Госдуму от партии “Новые люди”

Сардану Авксентьеву называют “мэром здорового человека”. Она стала знаменита не только в России, но и за ее пределами, продав принадлежащие администрации Якутска дорогие внедорожники. Тогда вырученные средства политик направила на выплату долгов муниципальных предприятий и организацию работы социального такси. Позже она сократила до минимума расходы своей администрации.

Присоединившись к “Новым людям”, Авксентьева стала советником председателя партии Алексея Нечаева по работе с субъектами РФ. Она займется разработкой программы региональной политики. По мнению

Сарданы Владимировны, регионы вправе самостоятельно решать, как им тратить бюджет и развиваться.

В мае

Авксентьева начнет ездить по России и общаться с избирателями. Выслушав граждан, она дополнит предвыборную программу партии.

“Все свои силы я брошу на защиту идей, которые всегда отстаиваю: поддержку местного самоуправления, право людей на собственный выбор и необходимость диалога между властью и обществом”, – написала Сардана Владимировна в своем телеграм-канале.

Напомним, Сардана

Авксентьева покинула администрацию Якутска в январе 2021 года. Она сообщила, что сложила полномочия из-за проблем со здоровьем. Сейчас с политиком все хорошо. “Спасибо тем, кто беспокоится о моем здоровье. Пришлось поволноваться”, – написала она в “Телеграм”.