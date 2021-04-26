 

Экс-глава Якутска Сардана Авксентьева собралась в Госдуму от партии “Новые люди”

26.04.2021, 15:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сардану Авксентьеву называют “мэром здорового человека”. Она стала знаменита не только в России, но и за ее пределами, продав принадлежащие администрации Якутска дорогие внедорожники. Тогда вырученные средства политик направила на выплату долгов муниципальных предприятий и организацию работы социального такси. Позже она сократила до минимума расходы своей администрации.

Присоединившись к “Новым людям”, Авксентьева стала советником председателя партии Алексея Нечаева по работе с субъектами РФ. Она займется разработкой программы региональной политики. По мнению
Сарданы Владимировны, регионы вправе самостоятельно решать, как им тратить бюджет и развиваться.

В мае
Авксентьева начнет ездить по России и общаться с избирателями. Выслушав граждан, она дополнит предвыборную программу партии.

“Все свои силы я брошу на защиту идей, которые всегда отстаиваю: поддержку местного самоуправления, право людей на собственный выбор и необходимость диалога между властью и обществом”, – написала Сардана Владимировна в своем телеграм-канале.

Напомним, Сардана
Авксентьева покинула администрацию Якутска в январе 2021 года. Она сообщила, что сложила полномочия из-за проблем со здоровьем. Сейчас с политиком все хорошо. “Спасибо тем, кто беспокоится о моем здоровье. Пришлось поволноваться”, – написала она в “Телеграм”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.04 / “Прекрасного начала недели!” – “Девушка Бонда” Ольга Куриленко впечатлила поклонников соблазнительными формами

16.04 / Скандалы: «Геология для государства не приоритет»

13.12 / Дрессированный питомец – Личное мнение

24.03 / Скандалы: Алексей Кудрин запустил лупу в космос

15.07 / Колин Жост впервые рассказал о знакомстве со Скарлетт Йоханссон и о том, как актриса изменила его жизнь

23.01 / Мнение: Про митинги 23 января

12.10 / Мнение: Заложники

02.11 / Мнение: Хантер Байден, успешный социалист

29.03 / МВД пообещало привлечь к ответственности всех участников несанкционированной акции «Час Земли»

21.09 / Мнение: Каратели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика