 

Размер талии может указать на риск развития болезней сердца

26.04.2021, 15:12, Разное
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Ученые Американской кардиологической ассоциации выявили новый признак серьезных кардиологических сбоев в увеличении размера талии. Эксперты дали ряд советов для того, чтобы избежать риска развития болезней сердца.
Медики изучили факторы риска возникновения расстройств работы сердца. Согласно полученным данным, выявить степень риска заболевания кардиосистемы можно по объему талии человека. Ранее вероятность патологии в функциональности сердца можно было только по высокому кровяному давлению, повышенному уровню холестерина и наличию вредных привычек.

Окружность талии человека зависит от прослойки избыточного жира вокруг органов и средней части тела. Исходя из проведенной работы, высокие риски отслеживаются у людей с плотной фигурой даже при нормальном индексе массы тела. Это значит, что процент точности новой методики достаточно высок. Исследования взаимосвязи абдоминального жира с сердечно-сосудистыми заболеваниями, доказали потенциальную опасность высокого содержания висцерального жира.

Кроме того, избыточный вес и ожирение влекут за собой более раннее проявление патологий сердца и сосудов. Отражается это и на средней продолжительности их жизни. Поэтому для того, чтобы понизить процент абдоминального жира, целесообразно сократить калорийность ежедневного рациона. Также необходимо придерживаться активного способа жизни, выбирая в качестве тренировки аэробные упражнения. Согласно исследованиям, всего лишь 150 минут в неделю активных занятий спортом приведут к существенному уменьшению абдоминальной жировой прослойки.

Источник: profile.ru



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