Критик Сергей Соседов: «Нам с матерью хватает двухкомнатной квартиры»

Во время съемок программы «Звезды сошлись» музыкальный критик Сергей Соседов пояснил о том, как ему в 52 года живется под одной крышей с матерью. По его словам, им вполне хватает двухкомнатной квартиры в центре Москвы.

Сергей Соседов пояснил, что у него постоянной занятости нет, так как он не принимает участие в длительных съемочных процессах или многосерийных фильмах. Поэтому со всеми домашними делами справляется самостоятельно или с помощью матери. Здоровье родительницы пока позволяет, поэтому им не нужен наемный персонал. Музыкальный критик отметил, что у него есть прекрасный пылесос, который отлично помогает в уборке квартиры.

Знаменитость живет с матерью на 60 квадратных метрах. Сергей Соседов уверяет, что им комфортно. 52-летний критик никогда не был связан узами брака. Ранее он сам открыто говорил о том, что является представителей сексуальных меньшинств. Свою нетрадиционную ориентацию Сергей Соседов не скрывает, но о подробностях личной жизни предпочитает не говорить.

Источник: globalmsk.ru