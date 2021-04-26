Лавров заявил о возможном нарушении Прагой ряда международных договоров

Евросоюзу следует разобраться в инциденте со взрывами на складах оружия во Врбетице, есть подозрения, что Прага нарушила ряд международных договоров, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вот эти все путанные комментарии и заявления эмоциональные, не очень вменяемые, я бы так сказал. Наверное, во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский союз, все это произошло на его территории, насколько можно предположить, судя по комментариям специалистов, это все произошло с нарушением целого ряда норм и правил, которые действуют в Европейском союзе», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции. «В том числе Оттавская конвенция, … запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза. Так что, мне кажется, сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов», – добавил министр.

Ранее немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.