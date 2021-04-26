Если что-то случится, я люблю вас!

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«Земля кочевников» — триумфатор 93-й оскаровской церемонии. Как это было.

«Земля кочевников» (слева направо): актриса Фрэнсис МакДорманд («Лучшая женская роль») и режиссер фильма Хлои Чжао («Лучшая режиссура»). Фото: Getty Images

«Оскар-2021» — был особенный. Во-первых, тихий. Словно напуганный и оправдывающийся перед вирусом: да, мы все-таки его проводим, но без особого шума/блеска/веселья с шампанским.

Оскар осмелился выйти в офлайн-формате (в отличие от «Золотого глобуса» и «Эмми»). Вместо гигантского зрительного зала мы увидели небольшое кафе, столики с лампами (без горячительных напитков), диджея (Questlove — музыкальный директор церемонии) — вместо ведущего. Каждый гость получил личный маршрут к своему столику с указанием времени, когда он должен войти и покинуть здание. До церемонии все в обязательном порядке сдавали тесты на COVID-19.

Оскар рассредоточился: помимо театра «Долби», исторического здания вокзала Union Station в Лос-Анджелесе были включения из разных стран для номинантов, разлученных пандемией. Британские кинематографисты собрались в лондонском кинотеатре BFI Southbank, среди них и номинантка Оливия Холмэн (за роль в фильме «Отец»), в защитной маске и роскошном платье Dior. Французы, включая Флориана Зеллера , режиссера «Отца» — в студии телеканала Canal+ в Париже. Саша Барон Коэн включился из Сиднея в Ralph Lauren с женой Айлой Фишер.

Среди продюсеров церемонии — Стивен Содерберг.

Устроители решили превратить «торжественное мероприятие» в камерный вечер, на котором чествуют кино, связанное с реальностью.

Ощущение, что и сам накал страстей в этом небольшом помещении заметно смикширован, как свет настольных ламп вместо сверкающих люстр.

По числу номинаций, как и в прошлом году, лидирует Netflix: в сумме проекты стриминга претендуют на 35 статуэток. Конечно, своим очередным прорывом сервис обязан и изоляции.

Театр «Долби» в Лос-Анджелесе. Фото: Getty Images

А еще «Оскар» поменял местами главные номинации. И статуэтку за лучший фильм вручили раньше актерских номинаций.

Здесь, как буквально все и предсказывали — триумфатором церемонии стала медитативная драма «Земля кочевников». О потерявших надежду, об аутсайдерах, о корневой связи со своей страной. О «другой Америке». Разумеется, скептики скажут, что картину выбрали из-за китайских корней Хлои Чжао, удостоенной статуэтки и за режиссуру. Она стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей «Оскар» за лучший фильм, и второй женщиной—обладательницей «Оскара» в номинации «Режиссер», (первой была Кэтрин Бигелоу). Но «Земля кочевников» — победитель фестивалей в Венеции и Торонто — действительно, из лучших картин киносезона. Ферн — героиня Фрэнсис МакДорманд (она еще и продюсер, и инициатор фильма) — вдова, лишившаяся дома, отнюдь не считает себя бездомной. Ее дом-крепость на колесах, фургон по прозвищу Авангард. По сути, единственное близкое «живое существо». Ну, может быть, еще и дорога, которая сама жизнь или жизнь после жизни. В год, когда главным словом стала «изоляция» — это движение в непоправимое кажется особенно волнующим. В малобюджетной экзистенциальной поэме снимались настоящие американские кочевники, в нем — дух Америки. МакДорманд получила и актерскую статуэтку. Хотя в этой номинации сложней всего было предсказать победителя, все актрисы претендующие на «Оскар», получали награды на различных премиях от «Золотого глобуса» до премии критиков.

Мне кажется, то, что сделала МакДорманд — больше чем профессия, актриса в этой картине словно транспортировалась в реальность, растворилась среди кочевников, сама стала частью пыльной дороги.

Cлева направо: южно-корейская актриса Юн Еджон — победитель в номинации «Лучшая женская роль второго плана», Дэниел Калуя («Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Иуда и черный мессия» и актриса Фрэнсис МакДорманд. Фото: Getty Images

В зале звезды первого ряда мирового кино, прошлогодние победители: Бред Питт, Лора Дерн, Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер и Пон Джун-хо, а также Холли Берри, Дон Чидл, Брайан Крэнстон, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Риз Уизерспун.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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