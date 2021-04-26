 

Варфоломей обратился к “любимому народу” Украины в годовщину Чернобыльской катастрофы. Видео

26.04.2021, 14:28, Новости дня
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“Пожалуй, самый большой урок, который мы можем извлечь из Чернобыля, – это то, что мы делим мир со всеми людьми и всеми живыми существами. Наш мир один, единственный и неповторимый. Загрязнение не знает границ. Мы все призваны осознать важность сдержанности и уважения, надежды на чистый и безопасный мир, на чистую и безопасную энергию, которая сегодня является действительно возможной и жизнеспособной. Это путь покаяния”, – сказал Варфоломей. Расшифровку выступления на украинском языке обнародовал сайт форума.

Патриарх призвал научиться говорить “нет” технологиям, которые наносят вред окружающей среде, и говорить “да” альтернативной системе ценностей, утверждающей красоту и достоинство всех людей и вещей.

“Как мать-церковь нашего любимого украинского народа мы всем сердцем молимся, чтобы память о Чернобыле не была напрасной. Пусть она будет вечной и преобразующей. Да будет благословенно Страстное воскресенье! Пусть Божья благодать будет со всеми вами!” – обратился он к украинцам.

видео

Видео: Open Ukraine / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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