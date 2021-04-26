 

Тупицкого выписали из больницы, он продолжает лечиться дома – СМИ

26.04.2021, 14:28, Новости дня
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“Он уже не в больнице, но продолжает лечение амбулаторно”, – сказал собеседник.

Адвокат Тупицкого не смог сообщить, сможет ли Тупицкий присутствовать на заседании Печерского суда Киева 29 апреля, который должен избрать ему меру пресечения.

Также он не сообщил, от какой болезни проходит лечение Тупицкий, ссылаясь на врачебную тайну.

Контекст:15 апреля Печерский райсуд Киева должен был избрать Тупицкому меру пресечения, однако тот не пришел. Его адвокат сообщил, что Тупицкий попал в больницу. Это уже третья его неявка в суд, свою предыдущую он объяснил болезнью матери.
Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.
Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.
29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.
30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.
В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.
27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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