 

Пятецкая: Самое катастрофическое в “Оскаре” – это упорное премирование фильмов бесконечно вторичных, в которых нет ни одной новой идеи, свежей мысли

26.04.2021, 14:28, Новости дня
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Самое катастрофическое в “Оскаре” – это упорное (хочется написать – злостное) премирование фильмов бесконечно вторичных, в которых нет ни одной новой идеи, свежей мысли, фильмов крепких, хорошо сколоченных, но заурядных. “Манк”, которого как лучший фильм отодвинула социальная тягомотина “Земля кочевников”, – не только исключительно сделанное кино, подлинное искусство и праздник синефила. Это же еще и история кино.

“Манк” – это кино про кино. Тонкая, умная, изумительно авторская работа, в самом высоком и даже возвышенном понимании слова. Кино, где кадр равен смыслу. Где осмыслено все, до завитка на обоях. Где нет ничего пройденного, замыленного, заезженного, стереотипного, а все впервые. Это очень свежее кино о том, что было. Тем удивительнее. Но нет. Как и в прошлом году, когда волшебный шедевр Тарантино задвинули банальные “Паразиты”, вобравшие все штампы современного кинематографа, лучшим признали крепкое, но заурядное. Я понимаю, когда все номинанты – как матросы тонущего корабля, и некого выделить. Но когда есть, так демонстративно задвигать лучших – поразительная тупость и наглость.

Зрители могут не понимать, кто тут лучший, но киноакадемики – нет, не могут. “Оскар” – главная профессиональная мировая кинопремия, где нет никаких призов симпатий, премия, предполагающая серьезный, обстоятельный отбор и анализ очень разного кино. Профессиональные премии важны, они не только отражают мировые расклады и тенденции, но и формируют их. И премии существуют не для зрителей. Для зрителей – церемонии. Так вот это очень плохо – давать понять лучшим, что они могут пойти покурить. Очень плохо для искусства. В том числе – искусства кино, в котором давно уже кризис идей и мыслей. Самые большие, жуткие трудности у киношников – это идеи и мысли. В банке все меньше варенья, уже ложкой по дну, но чудеса все равно случаются. И задвигать чудеса – это очень тупо. Таково мое мнение.

Выпью за Винтерберга. Удивлена, что за лучший иностранный дали ему, а не кому-нибудь крепкому и симпатичному. Ну и за Гэри, который на этом празднике, конечно, лучший. И тут не может быть двух мнений. Нет, не может.

Источник: Юлия Пятецкая / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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