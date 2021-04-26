Мнение: Ближайшая страна к России, «‎объективно ослабевающая держава» и борьба с российским гимном

1. Лет 10 назад в интернете были весьма популярны карты о том, «как разделить Россию после её развала между соседними странами». Сейчас, кажется, этот жанр уже не настолько востребован. Но вот хорошее пособие для «делильщиков» – карта, показывающая ближайшую соседнюю страну к каждой точке на территории России:

https://vividmaps.com/russia/

Таким образом, самые близкие к России страны – Казахстан и Китай. Кто из них «охватывает» больше нашей территории, определить сложно. Самая близкая страна к нашей столице – это Беларусь. С учётом этих обстоятельств, выбор главных стратегических союзников России очевиден – мы стараемся дружить с ключевыми соседями.

А вот карта раздела США по тому же принципу:

https://vividmaps.com/the-nearest-foreign-nation-at-any-point-on-land/

Как видно, небольшой кусочек США достаётся Кубе, Флорида отходит Багамам, Гавайи – Кирибати, а основную территорию делят между собой Канада и Мексика. Если вдруг США распадётся по расовым границам, возможно, они будут примерно соответствовать этим трём крупным кускам.

Что касается бывшей территории Русской Америки, то увы, в случае её раздела у канадцев есть явное преимущество перед Россией – чисто географически более половины Аляски ближе к Канаде. Зато нам достанется практически всё Берингово море и значительный кусок Тихого океана.

2. Британские джеймсы бонды твердят мантру о том, что «Россия ослабевает»:

https://lenta.ru/news/2021/04/25/weakeningpower/

Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» державой, однако представляющей одну из наиболее насущных проблем. Он заявил об этом в интервью The Sunday Times.

«Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период», — сказал он.

Довольно смешно слышать такие утверждения на фоне очередного нагнетания антироссийской истерии в Европе и США (где, кажется, уже скоро маленьких детей начнут пугать Россией), а также того, что в самой Великобритании сейчас худший экономический кризис за 300 лет (экономика упала на 10% в прошлом году).

3. Западные соцсети продолжают коварно бороться с российским гимном:

https://lenta.ru/news/2021/04/20/rcnn/

Роскомнадзор потребовал от компании Facebook, которой принадлежит социальная сеть Instagram, снять ограничения на посты с гимном России. Об этом сообщается на сайте службы.

«Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна Российской Федерации, недопустима», — напомнили в ведомстве.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в любой стране мира публичная демонстрация гражданами государственных символов является выражением уважительного отношения к стране. «Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации», — пояснили там, призвав уважительно относиться к российской символике.

Ранее Instagram удалил видео, на котором анапский муниципальный депутат Амазасб Эйриян поет российский гимн, из-за нарушения авторских прав. Эйриян подпевал гимну, услышав его по радио, и записывал себя в сторис. Депутат попытался обжаловать блокировку, но не смог разобраться, так как все было написано на английском.

Авторские права на использование российского гимна в Instagram принадлежат создателям немецкого сериала Alles was zählt. Ранее авторские права на гимн России принадлежали американской компании Broadcast Music, Inc., но Роскомнадзор успешно оспорил это, напомнив, что государственные символы не являются объектами авторского права.

Причина злоключений российского гимна понятна – он объективно очень хорош, и потому является одним из самых популярных гимнов в мире. Его постоянно используют в сериалах и различных музыкальных видео. Хитрые западные компании периодически захватывают права на наш «бесхозный» гимн. Вряд ли они много на этом зарабатывают. Но для Фейсбука и Инстаграма этого оказывается вполне достаточно, чтобы банить «нелицезионные» видео с нашим гимном и препятствовать распространению русской культуры.