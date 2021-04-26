 

Под Москвой пьяный подросток выстрелил в знакомого

26.04.2021, 14:24, Разное
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В ночь на 25 апреля 17-летний подросток пришел в гости к своему знакомому, живущему в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области. Подросток вошел внутрь, поскольку дверь была незаперта. Хозяин спал. Молодой человек подошел к нему и выстрелил из сигнального пистолета, переделанного в боевой, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Пострадавшему удалось выжить, а стрелку уже предъявили обвинение.



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