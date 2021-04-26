Рената Литвинова: «Дочь Ульяну Добровскую я снимаю бесплатно»

Рената Литвинова во время съемок программы «Ты не поверишь!» призналась, что свою дочь Ульяну Добровскую снимает в фильмах бесплатно. По словам актрисы, он никогда не хотела намеренно «выпячивать» наследницу.

Однако девушка задействована практически во всех картинах режиссера. Как объяснила Рената Литвинова, она подчинилась пожеланию своей творческой группы. У них все положительно относятся к бесплатному труду, поэтому часто «привлекаются родственники». 19-летнюю Ульяну Добровскую она похвалила, так как считает, что начинающая актриса «настоящий герой», справившийся со всеми поставленными задачами.

Звездная наследница заверила, что сама стремится поддержать работающую на износ мать. Ульяна Добровская призналась, что для нее важно мнение Ренаты Литвиновой. Если режиссер ей скажет, что дочь «бездарна», то она прислушается, а не обидится. Родительницу 19-летняя девушка считает самым лучшим советником. Если возникают проблемы, то она сразу звонит матери, которая никогда не ругает, а только иногда может «пожурить».