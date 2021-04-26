 

Охранник Тимати назвал размер зарплаты его телохранителей

26.04.2021, 14:18, Разное
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Руководитель службы охраны рэпера Тимати в эфире телепередачи “Звезды сошлись” рассказал, зачем артисту в штате нужны много телохранителей. Также он назвал сумму заработной платы, которую получают сотрудники исполнителя.
Сейчас у Тимати имеется целый “отряд” охранников. За безопасность рэпера отвечают шесть телохранителей, кроме того, в штате числятся четыре водителя. Охранники выходят на смену в графике три на три. Несколько водителей необходимы, поскольку всегда ездят две машины. На одном транспортном средстве передвигается Тимур Юнусов, а на втором – охрана.

Основная работа телохранителей связана с гастрольной деятельностью. Перед началом различных мероприятий охрана Тимати проверяет помещение. Кроме того, на сцене во время выступления артиста находятся телохранители. Фанаты могут запрыгнуть туда и попытаться приблизиться к рэперу, поскольку он является очень популярным человеком. Часто людей на концертах приходится удерживать.

Из своего дома рэпер выходит исключительно в сопровождении телохранителей. Нередко поклонники, чтобы приблизиться к артисту, пытаются сначала знакомиться с сотрудниками его службы охраны.

Тимати хорошо платит своим охранникам. Из плюсов работы на артиста руководитель охранной службы назвал то, что есть возможность посмотреть мир, поскольку телохранители сопровождают исполнителя во всех поездках.

Источник: www.youtube.com



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