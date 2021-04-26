Академик РАН раскритиковал сериал «Чернобыль»

Научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов подверг критике американский сериал «Чернобыль», который «лживо изображает мотивацию советских людей».

Большов заявил, что этот сериал оказал «особое влияние» на умы людей в разных странах мира, в частности, в России. По словам академика, с точки зрения антуража «Чернобыль» создан мастерски, однако в целом он оставляет «гадкое» впечатление. Большов выразил мнение, что данный сериал является «одним из выстрелов в гибридной войне», передает РИА «Новости».

Академик, в частности, обратил внимание на то, что в эпизодах показано большое количество «полупьяных» людей, хотя в зоне Чернобыльской АЭС действовал сухой закон. Больше всего Большова возмутило то, что создатели сериала «переврали мотивацию людей», работавших на ликвидации последствий аварии.

Он подчеркнул, что сам являлся ликвидатором и получил орден Мужества. Академик заявил, что он и другие ликвидаторы спасали не только Отечество, но и всю мировую цивилизацию, что и являлось самой главной мотивацией. По его утверждению, и в помине не было того, чтобы в Чернобыле кто-то работал «из-под палки».

Напомним, титулованный мини-сериал «Чернобыль» критиковали за искажение фактов. Так, один из ликвидаторов аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала обманули зрителей. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросс заявил, что американо-британский сериал «Чернобыль», вышедший на телеканале HBO, не является документальным фильмом. Он призвал не путать шоу с реальностью.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части РФ и Молдавии.