Скандалы: Нет таких крепостей, которые не взяли бы «медведи»

Большинство депутатов Госдумы за время пандемии увеличили или сохранили свой доход

Пока большинство россиян теряли свой доход в период пандемии, у депутатов, как и у чиновников в правительстве и сенаторов, — доходы росли. Хотя в 2020 году в стране было объявлено сокращение расходов на госаппарат, какие-то ведомства сокращали штат, увольняли замминистров, в Госдуме урезали свободные ставки в штатном расписании. Однако если простых сотрудников увольняли, это не касалось чиновников госаппарата и их зарплат, да и на их бизнес и другие доходы это не повлияло, судя по декларациям. Даже наоборот — зарплаты стали выше.

Очередная реформа — очевидный результат

В ноябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске административной реформы. Она проводится в России достаточно часто, но эффекта от нее нет: госаппарат огромный, неповоротливый и далек от интересов народа.

Несмотря на то что публично о сокращении госаппарата Мишустин объявил в ноябре 2020-го, письма в госорганы от правительства были направлены гораздо раньше. Этому поспособствовали пандемия, кризисная ситуация, дефицитный бюджет в текущем году. Результатом административной реформы, как писала «Российская газета», стало уменьшение почти на 10 процентов численности госаппарата. Однако как такового сокращения не произошло, многие госорганы, и также Госдума, воспользовались уловкой — были сокращены частично свободные ставки, и даже после этого в ряде ведомств остались вакантные места.

Один плюс, что теперь в бюджете на содержание госаппарата будут закладываться меньшие средства, без учета свободных ставок. Но и тут есть недочет, так как правительство решило устранить дисбаланс в заработных платах внутри госаппарата. По информации Daily Storm, в Госдуме сотрудник аппарата на высокой должности не может получать зарплату больше депутата. Но такая система привела к тому, что замруководителя аппарата Госдумы или начальник департамента получает зарплату (после всех начислений и так далее) меньше, чем его подчиненный. Конечно, радостно за простых сотрудников, но обидно за тех, кто днем и ночью на работе и несет ответственность за отдельные сферы, а получает не просто меньше депутата Госдумы, но и меньше своего заместителя.

Что касается депутатского корпуса, то мы сравнили декларации 2019-го и 2020 года, и выяснилось, что ни пандемия, ни балансировка зарплат негативно не сказались на их зарплатах, а даже наоборот. К примеру, у 31 депутата от КПРФ (всего во фракции 43 депутата) доходы сохранились либо на том же уровне, либо с прибавкой от 200 тысяч рублей до нескольких миллионов. Такая же тенденция просматривается и у других фракций. Но, конечно, самая богатая фракция — «Единая Россия», она же и самая многочисленная. Стоит отметить и дисбаланс в зарплате, к примеру, председателя комитета и рядового депутата — последний может получать зарплату больше первого.

«Единая Россия»

Самым богатым депутатом Госдумы от «Единой России» стал основатель мясоперерабатывающей компании ABI Group Григорий Аникеев. По итогам прошлого года он заработал 2,7 миллиарда рублей, что на 400 миллионов больше, чем за год до этого.

Во время пандемии автопарк депутата пополнился полуприцепом медицинской службы, и это помимо двух машин скорой помощи, которые уже имелись в собственности Григория Аникеева в 2019 году. Среди имущества депутата имеются вертолет, автомобили Hummer H2 и Mercedes-Benz G63 AMG, две грузовые машины, мотоцикл, две моторные лодки и вездеходный транспортер HAGGLUNDS BV 206. В Госдуме Аникеев представляет Владимирскую область, а также является членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Кризис не ухудшил и доходы совладельца газовой компании «Новатэк» депутата Леонида Симановского, который задекларировал 1,5 миллиарда рублей, превысив предыдущий показатель на 400 миллионов. Список транспортных средств и недвижимости не изменился. В собственности у Симановского два земельных участка, каждый площадью более 1000 кв. м, жилой дом почти на 500 кв. м и гостевой домик площадью около 400 кв. м. Еще одна квартира, существенно меньше по метражу, находится у депутата в безвозмездном пользовании.

808 миллионов рублей и 427 миллионов рублей за 2020 год заработали сразу два представителя Госдумы — член комитета по делам национальностей, заслуженный работник пищевой индустрии РФ Николай Борцов и российский предприниматель-миллионер Андрей Скоч, соответственно. У последнего, к слову, исчезла квартира в Великобритании, равные доли которой были в 2019 году распределены среди его четверых детей.

Пятерку богатейших депутатов от «ЕР» замыкает владелец компании «Молвест» Аркадий Пономарев. На которого, в отличие от коллег, кризис повлиял сильнее всего. Так, задекларированный заработок единоросса в 2019 году составил почти 250 миллионов рублей, а вот в 2020 году доход не достиг и 190 миллионов. При этом Пономареву удалось сохранить аж три квартиры в Испании, каждая площадью больше 150 кв. м, а также земельный участок в две тысячи кв. м в России.

Состояние депутата Госдумы Дмитрия Саблина не претерпело существенных потерь, в отличие от супруги Аллы, которая потеряла практически половину своего дохода. Заработок единоросса составил 168 миллионов рублей, что на четыре миллиона меньше, чем за год до этого. При этом список недвижимости и автотранспорта не изменился. Автопарк депутата состоит из Land Rover Sport M8 и Maybach S500, в 2019 году он купил небольшую моторную яхту Sea Ray Sundancer 370. Ее стоимость составляет от 332 000 евро (30 млн рублей по сегодняшнему курсу) в базовой комплектации. Подозревали Саблина и в незаконной предпринимательской деятельности. Так, по заявлениям главы московских коммунистов депутата Валерия Рашкина, единоросс до сих пор продолжает управлять собственным бизнесом.

Заработок председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елены Паниной увеличился в 28 раз. Задекларировано членом «ЕР» практически 160 миллионов рублей, в 2019 году сумма составляла 5,6 миллиона рублей. Существенные изменения произошли и с недвижимостью депутата: из декларации пропала квартира общей площадью 203,9 кв. м. По данным СМИ, располагалось жилье в ЖК премиум-класса на территории «золотой мили», между улицами Остоженка и Пречистенка. Ее стоимость оценивалась журналистами более чем в 200 миллионов рублей. Однако среди правообладателей числился и бывший супруг Паниной, который в 2015 году исчез из ее декларации. Вместе с квартирой из собственности исчезло и парковочное место площадью в 23,9 кв. м.

Увеличился на 40 миллионов рублей заработок у члена комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александра Брыксина. Им задекларировано 138 миллионов. Совместно с супругой депутат владеет квартирой в Испании общей площадью 152 кв. м. Отдельное внимание привлекает количество парковочных мест: согласно декларации их в семье Брыксиных целых семь. При этом только супруга — счастливая обладательница Mercedes-Benz S-класса, а в распоряжении депутата имеется лишь катер Ferreti 90.

Вдвое удалось увеличить доход и члену комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Юрию Смирнову. Прошлый год для Смирнова выдался весьма удачным — всего задекларировано 135 миллионов рублей. Среди недвижимости имеется шесть парковочных мест, но владел он в 2019 году единственным авто — кроссовером Volkswagen Teramont. За 2020 год у Смирнова нет ни одного задекларированного автомобиля. Стоит отметить, что сам политик одинок, но владеет долей земельного участка под жилое строительство почти на 7,3 тысячи кв. м.

Как и в прошлые годы, по декларации одинок и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он развелся со своей первой супругой и имеет троих несовершеннолетних детей. Несмотря на то что в 2020 году The Insider утверждал, что у Володина изменилось семейное положение, все же это оказалось ложью. В декларации за 2020 год все по-прежнему — только Вячеслав Викторович и дети. Всего годовой доход спикера составил 84 миллиона рублей, половину из которых он каждый год традиционно направляет на благотворительность.

Но нашлись и те представители от «ЕР», у которых в собственности нет совершенно ничего. Так, среди однопартийцев выделяется вице-спикер Ирина Яровая, которая, кроме квартиры и дачи, выданных ей на срок полномочий, не имеет вообще ничего. Прошлогодний ее годовой доход тем не менее составил 7,6 миллиона рублей. Практически такая же ситуация и у главы думского Комитета по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, заработок которой немного превысил 5,8 миллиона рублей.

Самой успешной супругой среди депутатов от «ЕР» стала Алла Саблина, ее заработок упал вдвое по сравнению с 2019 годом. Однако это не помешало бизнесвумен задекларировать свыше 363 миллионов рублей.

Вдвое обгоняет своего супруга — члена комитета Госдумы по контролю и регламенту Сергея Петрова — по доходу и Ирина Петрова. Судя по декларации, в собственности у бизнесвумен доли более полусотни земельных участков, часть жилого дома, а также пара квартир. Заработок Петровой составляет около 9,5 тысячи в час, а годовой — 82,6 миллиона рублей.

В десяток раз больше доход и у жены члена комитета Госдумы по аграрным вопросам, члена счетной комиссии Виктора Казакова. Общий бюджет семейства составляет почти 81 миллион рублей, из которых 72 миллиона принадлежит Наталье Казаковой.

КПРФ

Как мы писали выше, во фракции КПРФ 31 депутат из 43 либо сохранил, либо нарастил доход. Самым богатым стал депутат от Нижегородской области Владимир Блоцкий, он заработал 284 млн рублей в 2020 году, в 2019-м — 290 млн рублей. Его супруга в 2019-м заработала 11 млн рублей, а в 2020-м — 3,8 млн рублей. Можно сказать, что доходы семьи Блоцких снизились, в российских рамках 95% населения — катастрофично, но в рамках 5% совершенно незначительно. Также семья Блоцких продолжает владеть землей и домом в Великобритании.

Особых богачей во фракции нет, Борис Иванюженков заработал за 2020 год 29,7 млн рублей, хотя в 2019 году задекларировал чуть больше — 31,2 млн рублей. А вот среди новеньких во фракции, кто стал депутатом в 2019-2020 годах, заняв освободившиеся мандаты, — все достаточно обеспеченные. Так, Вадим Кумин задекларировал за 2020 год 47,4 млн рублей, Роман Лябихов — 45,9 млн рублей, а его супруга — 89,4 млн рублей.

ЛДПР

29 депутатов из 40 фракции ЛДПР также увеличили свои доходы, в данном случае речь идет о доходах, а не о депутатской зарплате. Зарплата практически у всех выросла, пусть и незначительно, но все же (нам бы так платили и индексировали). Самым богатым во фракции стал, нет, не Игорь Лебедев, как бы того желали издание Baza, а председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, — он, кстати, еще по совместительству сын Александра Жигарева, советского журналиста, поэта-песенника. За прошлый год Жигарев задекларировал 294,8 млн рублей, хотя в 2019-м его доход составлял лишь 5,2 млн рублей. Откуда деньги? Из декларации Жигарева пропали дом на 872 кв. м., земельный участок и ребенок.

А вот уже на втором месте по доходам во фракции — вице-спикер Игорь Лебедев, и пусть кто-то не знает отца Жигарева, но отца Лебедева знают все, если не в мире, то в России точно — это Владимир Жириновский. Итак, в 2020 году доход Лебедева составляет 113,5 млн рублей, а за 2019 год он был 34 млн рублей. Больше тут добавить нечего, кроме того, что супруги в декларации нет, но имеются дети. Так что — холост.

70 миллионов рублей в 2020 году заработал Борис Пайкин, вроде бы падение доходов, ведь в 2019 году в его декларации было больше цифр — 132,8 млн рублей, но в 2020 году появился еще и жилой дом. Поздравляем с новосельем.

Не богат член фракции ЛДПР Виталий Пашин, он один из немногих, кто умудрился в 2020 году даже свою зарплату уменьшить, если доход за 2019 год составлял 5,4 млн рублей, то в 2020 году он стал 5,2 млн рублей. Но переживать особо не стоит, финансовый тягач в семье Пашина супруга, она в прошлом году заработала 72,5 млн рублей, еще годом ранее — 10,2 млн рублей. Кстати, у знаменитого сотрудника знаменитых спецслужб, любимчика прокуратуры Великобритании Андрея Лугового тоже очень предприимчивая жена: в 2019 году супруга Лугового заработала 9,5 млн рублей против его 7,5 млн рублей, а в 2020 — 16,4 млн рублей, тогда как Андрей Константинович — 7,2 млн рублей.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заработал в 2020 году 39 млн рублей. Удивительно, что не больше, ведь он политик с самыми популярными соцсетями, на коллабе с Альфа-Банком он может заработать больше, чем Юрий Дудь и Моргенштерн вместе взятые.

Ну и напоследок, неплохо так зарабатывают Юрий Напсо и его супруга. Но тут опять супруга делает кассу. В 2019 году Юрий Напсо задекларировал 5,4 млн рублей, а его супруга 12,1 млн рублей, а в 2020 Напсо заработал 21,4 млн рублей против 23,9 млн рублей жены. Занимательная деталь: у депутатов либо нет супруг, либо они зарабатывают 300 рублей в год или не работают вовсе, либо они дают фору своим мужьям. Крайне редкий случай, когда супруга трудится и имеет доход на уровне или чуть ниже супруга. Никакого равноправия!

«Справедливая Россия»

В «Справедливой России» 23 депутата, и во время пандемии практически все из них показали доход выше, чем в 2019 году. Все, кроме председателя комитета по делам национальностей (а не по спорту, как многие предполагают) Валерия Газзаева. В 2019 году Газзаев задекларировал доход в размере 146,8 млн рублей, а за 2020 год — 7,3 млн рублей. И пока не продала семья Газзаевых дом и землю в Испании.

Теплые страны Евросоюза нравятся и коллеге Газзаева по фракции Вадиму Белоусову, точнее — его супруге, на которую задекларированы квартира, дом и земля в Испании. Сам Белоусов не выделяется по заработку — в 2019-м он задекларировал 5,4 млн рублей, а в 2020-м — 5,5 млн рублей. Но супруга молодец, в 2019 году заработала 16,9 млн рублей, а в 2020 году — 17,8 млн рублей.

Сделаем ремарку по ходу текста, нет ничего предосудительного, когда человек честно заработал деньги и купил на них себе недвижимость в теплых средиземноморских странах (любой нормальный человек так бы сделал), только когда власти закрывают границы, а чиновники и политики, крича о патриотизме, силком пихают тебя в дорогущий и грязный Крым или Анапу с вонючим и цветущим морем, остро встает тема лицемерия власти.

Ну, пойдем дальше. Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков, который в шестом созыве Государственной думы был в «Единой России», а в нынешнем стал справедливороссом, знает, как зарабатывать деньги. В 2019 году его доход составил 111,5 млн рублей, а в 2020 году — 164,8 млн рублей. Плюс в 2020 году в декларации появилась супруга. И правильно, а то дети были, а жены нет — непорядок.

А вот руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в 2020 году был одинок. По заработку ничего впечатляющего нет — в 2019 году 4,2 млн рублей, а в 2020 году на миллион больше — 5,2 млн рублей. Однако из декларации пропала жена вместе с двумя автомобилями BMW и Porsche.

Выросли доходы и у борца за справедливость Валерия Гартунга, в год пандемии он заработал 39,3 млн рублей, что на шесть млн больше, чем в 2019 году. Однако его супруга уменьшила свой заработок, если в 2019 году он составлял 128,9 млн рублей, то в 2020 году составил 118,7 млн рублей.

У Михаила Емельянова тоже замечательная жена, зарабатывает в четыре раза больше его самого, в 2019 году ее доход был равен 17,5 млн рублей, а уже в 2020-м — 20,4 млн рублей.

Завершим нашу подборку интересным фактом: депутат «Справедливой России» Гаджимурад Омаров в 2019 году заработал 4,9 млн рублей, а в 2020 году — 10,5 млн рублей. В его декларации столько домов и земель, что возможно, он что-то продал, но разбираться с этим лень. Но вот что привлекает внимание и характерно для многих богатых и состоятельных депутатов — у Омарова семь домов, куча земли, есть даже дом для охраны, а все же взял квартиру у государства на время исполнения депутатских полномочий. Несмотря на то что у него в декларации один ребенок и нет супруги — квартира большая, на 136 кв. м. Тогда как у его коллеги Олега Шеина супруга и двое детей, и московских квартир он не имеет, но ему выдали квартиру площадью 68 кв. м. Это уже тянет на отдельную историю про квартиры от государства и сверхнаглость очень богатых людей.

Анастасия Кашеварова, Анастасия Бодрая

Оригинал материала: «Daily Storm»

«Daily Storm», 21.04.2021, «10 богатейших сенаторов за время пандемии стали богаче на 3,5 миллиарда рублей«

У половины самых состоятельных сенаторов вырос уровень дохода, подсчитал Daily Storm. В числе самых богатых оказались Валерий Пономарев, Игорь Зубарев и Александр Бабаков.

Валерий Пономарев

Самым богатым сенатором в 2020 году стал Валерий Пономарев — его доходы выросли в полтора раза и составили около 4 млрд рублей. Уровень заработка его жены снизился почти на 6 млн рублей. По сравнению с 2019 годом недвижимого имущества у супруги Пономарева также стало меньше — участка в 36 тыс. кв. м теперь у нее в собственности нет.

Валерий Пономарев — член Совета Федерации с 2011 года. Владеет долей в АО «Океанрыбфлот» — это старейшее предприятие, занимающееся рыбным производством. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль «Океанрыбфлота» за 2020 год составила почти 3 млрд рублей.

Игорь Зубарев

Доходы сенатора от Республики Карелия выросли почти в пять раз — он заработал 2,5 млрд рублей. Вместе с тем Зубарев в 2020 году продал два участка общей площадью 1398 кв. м. Однако владений у него не стало меньше: вместо проданного появился участок в 2100 кв. м. Транспортом сенатор от Карелии так и не обзавелся.

Игорь Зубарев пришел в Совет Федерации в октябре 2016 года. Так же как и Пономарев, занимается рыболовным бизнесом. Сенатор — бенефициар двух рыбопромышленных компаний: ООО «Группа «Баренц» и ООО «Рыботорговая сеть». «Трансперенси-Интернэшнл — Россия»* в своем исследовании о лоббизме в Совете Федерации указывают, что Зубарев относится к отраслевой группе интересов лесного и рыбного хозяйства.

Александр Бабаков

За пандемийный год сенатор от Тамбовской области немножко обеднел: в 2020 году Бабаков заработал почти 485 млн рублей. Помимо этого, он, судя по декларации, обзавелся недвижимым имуществом — в собственности у него появились два участка, две квартиры и гараж, тогда как в прошлом году у сенатора не было ничего. А вот транспортных средств у Бабакова так и нет.

Александр Бабаков с 2003-го до 2016 год был депутатом Государственной думы. В Совете Федерации с сентября 2016 года, занимает пост президента Федерации настольного тенниса России, является учредителем Национального фонда общественного развития. Кроме того, владел долей в таких компаниях, как «ГИК» и «ЛКС». Доход логистической фирмы «ЛКС» в 2019 году составил чуть больше миллиарда рублей. Бабакова причисляют к отраслевой группе интересов «Транспорт и связь».

Дмитрий Савельев

Сенатор Тульской области заработал в 2020 году в полтора раза больше, чем в 2019-м: его доход составил чуть больше 260 млн рублей. Прибыли жены Савельева возросли почти в 26 раз — за 2020 год она заработала почти 70 млн рублей. Итоговый уровень дохода четы Савельевых в 2020-м составил 329 млн рублей. Одно из своих транспортных средств — «майбах» — Савельев сменил на ВАЗ-21053.

В Совете Федерации Дмитрий Савельев с октября 2016 года. В 90-е занимался нефтяным бизнесом. Был президентом ОАО «Транснефть». Согласно данным «Трансперенси Интернэшнл — Россия», через цепочку компаний являетсябенефициаром Инвестиционной компании «Нижний» (оптовая торговля металлами в первичных формах).

Борис Невзоров

Доходы сенатора Камчатского края упали в полтора раза — Невзоров заработал за 2020 год почти 170 млн рублей. Жена Невзорова тоже заработала в полтора раза меньше и в прошлом году получила 37 млн. Произошли изменения и в недвижимости семьи: вместо двух участков общей площадью 2250 кв. м у супруги Невзорова возник участок побольше — 2567 кв. м. Также у нее появился новый Mercedes-Benz GLC 300.

Членом Совета Федерации Борис Невзоров стал в 2012 году. Он — один из учредителей рыбных компаний «Восток-рыба», «Город 415» и «Устькамчатрыба». В «Трансперенси-Интернэшнл — Россия» пишут, что у невзоровской «Устькамчатрыбы» была квота на добычу водных биологических ресурсов в течение девяти лет, с 2009-го по 2018-й.

Сергей Муратов

Сергей Муратов — «новенький» в Совете Федерации. Бывший депутат Курганской областной думы пришел в Совет Федерации в сентябре 2020 года и стал сенатором от региона. Его уровень дохода за год составил чуть больше 71 млн рублей. Супруга Муратова заработала в три раза больше, чем он, — около 247 млн. В декларации у сенатора заявлены участки, жилые дома, канализации, сети водопровода, асфальтовая площадка и даже трансформатор. Из транспортных средств Сергей Муратов предпочитает мотоциклы: у него их четыре.

Сергей Муратов — совладелец ООО «Финансовые инновации» и АО «Фонд промышленных инвестиций». Чистая прибыль последнего в 2020 году составила почти 210 млн рублей.

Юрий Важенин

В 2020 сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа заработал почти на 6 млн больше, чем в 2019 году: около 51,5 млн. В собственности у Важенина появился дом в 708 кв. м и участок 1885 кв. м. Кроме того, Юрий Важенин обзавелся автомобилем Subaru B9 Tribeca.

В Совет Федерации Важенин попал в октябре 2016 года. Ранее занимал пост генерального директора «Газпром трансгаз Сургут», был членом совета директоров в ПАО «Сибур Холдинг». Важенин — сенатор, представляющий интересы ПАО «Газпром».

Андрей Епишин

Доходы Андрея Епишина, сенатора от Тверской области, за 2020 год упали больше чем в полтора раза: он заработал почти 33,5 млн рублей. Однако все не так плохо у его жены — она увеличила свой доход в два раза и получила 28 млн рублей. Недвижимости и транспорта у четы Епишиных осталось столько же, сколько и в 2019-м.

Епишин стал членом Совета Федерации в 2016-м. Сейчас владеет долями в «ЛИ НПО Наука», «Наука-связь» и «Наука-энерготех». В 2016 году «Наука-связь» вошла в топ-100 телекоммуникационных компаний.

Алексей Коротков

Доходы сенатора от Калининградской области выросли почти в два раза — за 2020 год он заработал около 32 млн. За пандемийный год Алексей Коротков также успел приобрести три новых участка и один блокированный жилой дом площадью 537 кв. м. Транспортом в 2020 году Коротков пользовался тем же, что и в 2019-м, — мотоциклом Kawasaki VN 800А.

Коротков член Совета Федерации с 2016 года. Владеет такими компаниями, как «АВ-групп», «Автовенд», «А-Групп» и «АК-Групп». В 2019 году доход компании «АВ-групп», которая занимается арендой недвижимого имущества, составил около 15 млн рублей.

Сулейман Керимов

Доходы сенатора от Республики Дагестан в 2020 году немного снизились(27 млн рублей). Это почти на 5 млн меньше, чем в 2019-м. Заработки его жены тоже стали меньше — она получила около 3 млн, то есть почти в три раза меньше, чем в 2019 году.

Керимов в Совете Федерации с 2008 года. Его семья владеет акциями золотодобывающей компании «Полюс» и аэропортом Махачкала. В 2007 году Керимов основал свой фонд помощи социально незащищенным и нуждающимся. Сейчас сайт фонда не работает — то есть отчетность организации посмотреть нельзя.

*«Трансперенси Интернэшнл — Россия» входит в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

Анастасия Карякина

«Daily Storm», 19.04.21, «700 миллионов в год пандемии: у большинства членов правительства выросли доходы»

Больше чем у половины высокопоставленных лиц правительства вырос уровень доходов в 2020 году. В общей сложности доход чиновников с положительным достатком увеличился на 400 млн рублей, следует из подсчетов Daily Storm. Наряду с высокопоставленными госслужащими больше зарабатывать стали и их родственники, чьи доходы умножились более чем на 300 млн рублей.

Больше денег у членов правительства

Согласно подсчетам Daily Storm, в 2020 году из 29 членов правительства* у 22 вырос доход. Совокупный достаток этих чиновников увеличился на 400 млн в сравнении с 2019 годом.

Отчасти это может быть связано с тем, что для некоторых чиновников переход в правительство стал повышением в должности. Например, до того как занять кресло министра спорта, Олег Матыцин руководил Международной федерацией студенческого спорта. В этой организации госслужащий получал чуть больше 900 тысяч рублей. После года работы в правительстве доход Матыцина вырос почти в 12 раз и составил 12 млн рублей.

Еще больше заработал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Его доход увеличился в 17 раз. Ранее он занимал аналогичную должность в правительстве Татарстана. В регионе Файзуллин получал 3,9 млн рублей, следует из последней общедоступной декларации за 2018 год. После того как он переехал в Москву, его доход достиг 73 млн рублей.

Файзуллин мог заработать деньги на сделках с недвижимостью. Журналисты «Важных историй» писали, что в октябре 2020 года, за месяц до официального вступления в должность, министр Файзуллин продал дом и землю в поселке Ильино близ Казани. Покупателем выступила фирма «Евростройхолдинг+». Она в последние годы стала одним из главных застройщиков Татарстана.

Впрочем, зарабатывать стали больше и «старожилы правительства» — люди, работавшие в кабмине еще до Михаила Мишустина (назначен на должность премьера 16 января 2020 года). Сейчас в правительстве работают 12 человек из старого состава кабмина. Доходы увеличились у девяти госслужащих.

Самый высокий прирост произошел у вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует социальную сферу. В 2019 году она задекларировала 14 млн рублей, а в 2020-м — 40 млн рублей. Таким образом, ее доход увеличился в 2,7 раза. Это могло произойти из-за продажи недвижимости. В этом году Татьяна Голикова не внесла в декларацию участок земли площадью почти в гектар.

Мужья и жены богатеют

Помимо своего состояния чиновники указывают в декларациях доходы родственников. В 2019-м и 2020 году доходы жен и мужей вносили 24 члена правительства. В минувшем году благосостояние улучшилось у 17 человек, следует из подсчетов Daily Storm. Родственники госслужащих заработали на 300 млн больше, чем в 2019 году.

Самый сильный рост произошел у семьи уже упомянутого министра строительства и ЖКХ — Ирека Файзуллина. Доход Гузалии Файзуллиной — так в СМИ называют жену чиновника — вырос в 47 раз. Если в 2018 году женщина задекларировала всего 219 тысяч рублей, то в 2020-м она заработала более 10 млн рублей.

Супруга главы МЧС Евгения Зиничева выручила в 6,5 раза больше, чем в предыдущий год. Впрочем, суммы дохода в 2020 году, равно как и в 2019-м, незначительные: 311 тысяч и 47 тысяч рублей соответственно.

В шесть раз вырос заработок Марии Лавровой — жены министра иностранных дел Сергея Лаврова. В 2019 году глава МИД указал, что доход его супруги — 353 тысячи рублей. В 2020 году ее прибыль превысила два миллиона рублей. Журналисты редко пишут про Марию Лаврову, по крайней мере, в прессе не упоминалось место ее работы.

Самые богатые правительственные чиновники

В 2021 году значительно изменился состав чиновников с самым высоким доходом. В шестерку самых богатых госслужащих вошли три новые персоны, которые прибыли в правительство из госкорпораций. Однако лидерство по-прежнему удерживает глава Минпромторга Денис Мантуров.

В 2020 году доход главы этого ведомства составил 740 млн рублей. Госслужащий заработал на 154 млн рублей больше по сравнению с предыдущим периодом. Чиновник получает пассивный доход со своих активов, которые находятся в доверительном управлении, пояснили в Минпромторге. В их числе пятизвездочный Chekhoff Hotel Moscow Curio Collection by Hilton на Малой Дмитровке в центре Москвы.

Следом за Мантуровым идет министр транспорта Василий Савельев с доходом в 359 млн рублей. До 2020 года он возглавлял «Аэрофлот». По закону топ-менеджеры госкорпораций могут не публиковать декларации, поэтому мы не можем подсчитать, насколько вырос заработок Савельева.

Николай Шульгинов — еще один бывший топ-менеджер. Он возглавлял крупнейшую энергетическую компанию «Русгидро», затем перешел на должность главы Минэнерго. В 2020 году Шульгинов задекларировал доход в 201 млн рублей.

У зампреда правительства Дмитрия Чернышенко доход снизился в три раза — он составил 132 млн рублей. Кроме этого, на 23 млн меньше заработал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который задекларировал в 2020 году 132 млн рублей.

Замыкает шестерку министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков с доходом в 82 млн рублей. Ранее чиновник возглавлял Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу «ВЭБ.РФ»).

*Всего руководящие должности занимает 32 человека. Однако трое из них ранее работали в госкорпорациях и не декларировали свои предыдущие доходы.

Илья Горшков