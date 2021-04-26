В Омске арестовали главу местного УВМД

…по делу о получении взятки на сумму более 3,5 млн рублей.

Суд в Омске по ходатайству следствия арестовал на два месяца начальника местного УМВД Евгения Быкова по делу о получении взятки по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Омской области.

По версии следствия, начальник Быков совместно со своим подчиненным получили через посредника от бизнесмена взятки на сумму более 3,5 млн рублей за «общее покровительство и попустительство предпринимательской деятельности». Силовики задержали подозреваемых с поличным, сразу после получения денежных средств подозреваемые были задержаны с поличным. Фигурантам дела грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Евгений Быков родился в Новосибирской области, он окончил Омский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция». Работал оперуполномоченным, затем он занимал разные должности по линии уголовного розыска и охране общественного порядка.

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