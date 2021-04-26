 

Аварии на Чернобыльской АЭС. СБУ рассекретила самый первый доклад “наверх” о взрыве

26.04.2021, 13:34, Новости дня
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Среди них – самый первый доклад “наверх” о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии и эвакуация почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов. Все документы можно найти по ссылке.

Также СБУ опубликовала ряд малоизвестных фактов о катастрофе на ЧАЭС, которые скрывались советской властью.

В частности, архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается “приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов”. В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.

Кроме того, в 1983-м руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась “в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки”.

Также после аварии советская власть искала разные “теории заговора”. Уже на следующий день после катастрофы – 27 апреля 1986-го – был готов перечень “неблагонадежных” жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также “сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу”. А потом появляются документы, что “националисты” якобы хотели получить образцы зараженной почвы с помощью “агентурной сети в Киеве”, чтобы дискредитировать советское руководство в мире.

В СБУ также рассказали, что 8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

А в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитались об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2990195504543768

Контекст:
Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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