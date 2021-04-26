Жена Dzidzio певица Slavia прокомментировала его заявление о разводе

По словам Slavia, решение о расторжении брака пара приняла совместно. Она подчеркнула, что со своей стороны сделала все, чтобы сохранить семью.

Артистка призналась, что перестав быть парой, они с Dzidzio продолжают оставаться близкими людьми.

Супруга Dzidzio также поблагодарила его за “творческое вдохновение”, анонсировав премьеры новых песен.

Контекст:Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) оформили отношения в 2013 году после продолжительных отношений – пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище.

Супруги вместе начинали карьеру певцов во Львове, получили образование в Киевском национальном университете культуры и искусств.

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – заявил артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет.

В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

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