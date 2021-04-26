 

Жена Dzidzio певица Slavia прокомментировала его заявление о разводе

26.04.2021, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Slavia, решение о расторжении брака пара приняла совместно. Она подчеркнула, что со своей стороны сделала все, чтобы сохранить семью.

Артистка призналась, что перестав быть парой, они с Dzidzio продолжают оставаться близкими людьми.

Супруга Dzidzio также поблагодарила его за “творческое вдохновение”, анонсировав премьеры новых песен.

Контекст:Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) оформили отношения в 2013 году после продолжительных отношений – пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище. 
Супруги вместе начинали карьеру певцов во Львове, получили образование в Киевском национальном университете культуры и искусств.
24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – заявил артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет.
В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.08 / Работники белорусского государственного СМИ решили объявить забастовку

25.07 / Арестованы трое участников межнациональной драки в Москве

28.10 / Компания SpaceX публично тестирует бета-версию Starlink

22.07 / Болсонару сдал третий положительный тест на коронавирус

03.10 / Вооруженные формирования РФ стреляли из гранатомета вблизи Авдеевки – штаб ООС

27.01 / Школы, детсады и вузы семи областей Украины призвали подготовиться к дистанционному обучению из-за непогоды – Министерство образования

02.08 / Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне июня

08.03 / 57-летний Кейдж женился на 26-летней избраннице

20.08 / Полиция Портленда применила слезоточивый газ против демонстрантов

24.07 / СБУ разоблачила группировку, которая терроризировала три области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика