Как снималась “Афера” – сериал про посткарантинную жизнь в русской деревне

В центре событий — российская глубинка со всеми

сопутствующими ей элементами: Покосившиеся дома, туалеты на улице, растяжка с

Лениным в обветшалом доме культуры. Коронавирус побежден, режим самоизоляции

можно отменять. В связи с этим жители поселения собираются на собрание. Глава

деревни отчитывается, что в период локдауна не было никакой преступности — все

показатели снизились буквально на 100%, участковый подтверждает.

Оказывается, опытным путем доказали, что вестниками всех бед

в Сосновке раньше были братья Поповы — маргинальная ячейка деревенского сообщества,

живущая на заимке. По удивительному стечению обстоятельств именно Поповы на

собрании отсутствуют. Получается, это единственная семья на деревне, которая не

в курсе, что самоизоляция подошла к концу. Ушлый глава поселения предлагает

жителям организовать масштабную аферу: не сообщать им, что карантину конец, а

взамен жить полной жизнью, без страхов и опасений.

Съемки проходили в нескольких деревнях Калужской области.

Выбирали локацию довольно оперативно.

“Съемки проходили ровно месяц, у нас

было 18 съемочных смен. Калужская область — классическая средняя полоса России,

там очень красивая местность, у деревень очень интересная визуальная фактура.

Нам очень повезло с погодой и с тем, что мы успели все снять до наступления

серьезных холодов”, — рассказал режиссер Михаил Старчак.

У постановщика за плечами хиты ТНТ “СашаТаня”, “Зайцев

+1” и “Полярный”, так что в подходе к производству нового серила

сомневаться не приходится. Например, поиск необходимой для съемок деревни был

сопряжен с важным режиссерским замыслом. “У нас были определенные

драматургические требования к локации. Заимка, например, должна была находится

на отдалении от деревни — это важная деталь сюжета. Поэтому нашему

локейшн-менеджеру была поставлена задача — найти деревню, где будет либо некий

холмистый участок, либо дом на отдалении от основного поселка”, — пояснил

Старчак.

Главные роли братьев Поповых в “Афере” исполнили

Данила Стеклов, Александр Волохов и Артем Гайдуков. К съемкам все они подошли

основательно, начиная буквально с внешнего вида. По замыслу авторов Поповы в

сериале рыжие, а натурально рыжим из актеров является лишь Гайдуков. Сложнее

всего пришлось Даниле Стеклову.

“Он, к сожалению, не мог краситься — у

него были съемки в других проектах. Тогда мы придумали, что он в кадре будет

все время в шапке, из-под которой торчат рыжие волосы. Его персонаж, младший из

Поповых — обаятельный, яркий, лирический герой, которого хочется обнять и

любить”, — рассказал режиссер.

Александр Волохов, исполнивший роль среднего брата Попова,

кстати без проблем в рыжий покрасился. Но его настиг иной казус, имя которому…

сыр. “Среди нас бегало очень много коз. В одну из смен мы объелись очень

вкусного сыра, но последующие съемки прошли уже в другом месте — больше на той

локации мы не работали”, — вспомнил Волохов. По словам актера, в случайном

разговоре с костюмерами на площадке они выяснили, что сыр этот козий с местной

фермы, которая находилась недалеко от заимки. По слухам, этот сыр даже

экспортируют за границу!

Помимо внешних перевоплощений, на съемках было немало курьезных

моментов. Однажды накрылось средство передвижения, с которым предстояло отснять

ряд сцен в другие съемочные дни. “Квадроцикл, на котором катается один из

персонажей “Аферы”, лишился двух колес при въезде на гору. Это была

большая проблема, потому что квадроцикл был нужен нам для съемок и дальше.

Реквизиторам пришлось оперативно его чинить”, — объяснил Михаил Старчак.

Чуть меньше на съемочной площадке “везло” и Артему

Гайдукову — старшему брату семьи Поповых. Во-первых, ему всегда нужно было быть

в образе. “Основную задачу, которую Миша передо мной ставил — не растерять

образ чувака, который в любой момент может дать кому-то звездюлей, — пояснил

Гайдуков. — Это было самым сложным, потому что я, конечно, не настолько

агрессивен, как мой персонаж в сериале”. Во-вторых, несмотря на погоду в

октябре прошлого года, с которой съемочной группе в целом повезло, смены с

участием Гайдукова не раз приходились на холодную пору. “Когда мы только

начали съемки, была “золотая осень” — жара, погода офигенная. Но в день,

когда снимали эпизод, где я должен был появится в кадре полураздетый, как назло

было холодно и шел проливной дождь. Вот это подстава, конечно”, — вспомнил

актер с грустью.

Не меньше приключений выпало на долю Сергея Степина,

исполнившего в “Афере” роль главы деревни. Как пояснил артист, его в

одно морозное утро отправили… лежать в луже. “Однажды мы прибыли на

съемочную площадку, и Михаил Старчак, взяв меня за руку, подвел к небольшой

лужице. На дворе стоял легкий мороз, была середина октября. Режиссер говорит: “Сереж,

ты сейчас ложишься в эту лужицу, а мы тебя из пожарного шланга поливаем водой”,

представляете? Это было в 6 утра!”, — пояснил Степин. По словам актера,

костюмеры, конечно, заботились о нем. “Говорят мне: “Вы ложитесь в

том, в чем есть, а мы вас потом переоденем”. Я в костюме, утепленный,

ложусь в лужу. Мне, конечно, это очень запомнилось”, — рассказал Степин.

Режиссер Михаил Старчак отмечает, что одной из центральной

линией сюжета “Аферы” будет любовь. По его мнению, “это

единственное, о чем можно снимать кино и сериалы”.

“Тема любви крайне

важна, у нас она ключевая. Любовь дергает за все ниточки, причем не только любовь

мальчика к девочке, но и сыновей к матери, и председателя деревни к деньгам”,

— пояснил Старчак. По мнению режиссера, главным вектором “Аферы”

является легкость: “Это легкая, простая история. В ней очень много

осеннего тепла, любви и красоты. В нашем мире там мало любви, что хочется

наслаждаться ее новыми формами и образами”.