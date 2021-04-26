Названы последствия от ежедневного употребления изюма

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова пояснила о последствиях ежедневного употреблению изюма. Она назвала пользу и вред данного продукта, а также объяснила, какую опасность может нести виноград.

В 100 граммах изюма содержится 300 килокалорий. В сушеном винограде присутствует очень много сахара, поэтому продукт запрещено есть тем, кто страдает диабетом и имеет лишний вес. Человеку, не сталкивающемуся с данными проблемами, разрешено употреблять не более одной горсти изюма в сутки.

По словам Бочаровой, изюм полезнее, чем сладости, в нем сохраняются витамины первоначального продукта. Он содержит большое количество калия. За счет данного микроэлемента изюм часто называют мочегонным средством, выводящем из организма ненужные токсины.

В продукте содержится железо, поэтому его можно употреблять при малокровии и высоких физических нагрузках для восполнения энергии. Кроме того, имеются витамины группы В, укрепляющие нервную систему.

В целом изюм хорошо усваивается, чего не скажешь о свежем винограде, который часто приводит к вздутию живота. Перед употреблением продукта специалисты советуют его хорошо вымачивать, чтобы организм получил максимальное количество полезных веществ.

Источник: rsport.ria.ru