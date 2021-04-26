Ученые: Гардероб мужчины указывает на его склонность к изменам

Ученые, работающие на базе Мичиганского университета в США, заявили, что на склонность мужчины к многочисленным изменам указывает определенная одежда в его гардеробе. Результаты исследования на эту тему были опубликованы в одном из научных журналов.

В ходе проведения эксперимента специалисты анализировали, как наличие яркой одежды в гардеробе у мужчин сказывается на их поведении. Оказывается, что выбирая такие вещи, они стремились привлечь внимание представительниц слабого пола. Ученые сошлись во мнении, что яркую одежду надевают те, кто желает демонстративно показать свое богатство. Женщин, в свою очередь, всегда привлекают состоятельные мужчины.

Молодые люди, склонные к изменам, носят яркие рубашки или же футболки с огромными логотипами популярных брендов. Такие мужчины в основном заинтересованы в легкой интрижке, а не в серьезных отношениях.

Источник: www.eatthis.com