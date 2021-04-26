Хлорированная вода в бассейне может полностью нейтрализовать SARS-Cov-2



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Этот доступный способ дезинфекции и окисления органических примесей в воде десятилетиями применяется во всем мире. Его нельзя назвать на 100% эффективным, поскольку периодически в общественных бассейнах возникают вспышки инфекций, включая гепатит А и норовирусы, которые могут передаваться фекально-оральным путем. Как правило, подобные случаи связывают с плохим поддержанием необходимого уровня хлора в воде.

Группа исследователей из Великобритании решила проверить, может ли коронавирус распространяться среди пловцов в бассейне. Исследование было проведено в связи с тем, что власти страны приняли решение запрет на посещение общественных бассейнов в связи с ростом заболеваемости.

«Поскольку SARS-CoV-2 появился только в конце 2019 года, инактивация вируса хлорированной водой еще не была продемонстрирована напрямую», — сообщили исследователи.

Ученые собрали пробы воды в нескольких бассейнах Лондона и смешали их с культурами SARS-Cov-2. Хлор уничтожил почти 100% частиц патогена, и почти ни в одном из образцов не осталось его следов. Исключение составил один образец, в котором уровень хлора оказался ниже утвержденных стандартов. Но даже в этом случае были обнаружены только следы частиц, заразность которых уменьшилась в десятки раз.

Авторы исследования сделали вывод, что все любители плавания могут спокойно посещать общественные бассейны, поскольку вероятность заражения в хлорированной воде сводится к нулю.

«Однако пловцы должны продолжать придерживаться рекомендованных правил дистанцирования как в воде, так и вне ее», — подчеркнули ученые.