Памфилова заявила о росте доверия российских избирателей к выборам

Доверие российских избирателей к выборам возросло, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Что очень важно, самый главный итог этих пяти лет – что возросло существенно доверие наших граждан и к самим выборам, и к системе избирательной. И я считаю, что надо каждый день работать на то, чтобы это доверие оправдывать, и чтобы оно возрастало», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

Она также поблагодарила прошлый состав ЦИК за открытую и удобную избирательную систему России. «Хотела бы воспользоваться вот этой встречей и выразить благодарность, признательность моим коллегам, прошлому составу ЦИК – за ту огромную работу, которая была проделана. Поскольку в результате ее мы сейчас имеем действительно очень динамично развивающуюся избирательную систему, открытую, прозрачную, доступную, удобную для наших избирателей, которая очень чутко реагирует на запросы общества», – сказала она.

«Действительно огромное спасибо тем, кто принимал участие», – добавила Памфилова.

«Я присоединяюсь к вам, к вашим словам благодарности», – сказал Путин.

Ранее декан факультета политологии МГУ, член ЦИК Андрей Шутов заявил, что предстоящая кампания по выборам в Госдуму будет намного сложнее предыдущих из-за попыток вмешаться в нее извне.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.