Мнение: 17-й сезон ФС “Разморозка” 1-я и 2-я серии
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Как всегда, сначала смотрим вместе сезон, потом будем разбирать задания теста.
В комментариях к этому посту разбираем первые две серии сезона.
1-я серия 17-го сезона.
2-я серия 17-го сезона.
Вопросы для разбора.
Что за ситуация в отношениях (фигуры, цели, динамика, прогноз):
1) Клима и Насти?
2) Беллы и Абая?
3) Абая и Сары?
6) Золушки и Онегина?
7) Золушки и Печорина?
8) Кирюши и КДЧ?
9) Рапунцели2 и Юры?
10)Рапунцели и Сережи?
Описывайте также все, что вызвало диссонанс, удивило, огорчило или особенно понравилось, пишите почему.
Сравните, каким образом соотносится ваш диссонанс и динамика в отношениях героев, что он может значить.
Источник: Эволюция
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