Мнение: 17-й сезон ФС “Разморозка” 1-я и 2-я серии

Как всегда, сначала смотрим вместе сезон, потом будем разбирать задания теста.

В комментариях к этому посту разбираем первые две серии сезона.

1-я серия 17-го сезона.

2-я серия 17-го сезона.

Вопросы для разбора.

Что за ситуация в отношениях (фигуры, цели, динамика, прогноз):

1) Клима и Насти?

2) Беллы и Абая?

3) Абая и Сары?

6) Золушки и Онегина?

7) Золушки и Печорина?

8) Кирюши и КДЧ?

9) Рапунцели2 и Юры?

10)Рапунцели и Сережи?

Описывайте также все, что вызвало диссонанс, удивило, огорчило или особенно понравилось, пишите почему.

Сравните, каким образом соотносится ваш диссонанс и динамика в отношениях героев, что он может значить.