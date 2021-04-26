 

Мнение: 17-й сезон ФС “Разморозка” 1-я и 2-я серии

26.04.2021, 13:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как всегда, сначала смотрим вместе сезон, потом будем разбирать задания теста.

В комментариях к этому посту разбираем первые две серии сезона.

1-я серия 17-го сезона.

2-я серия 17-го сезона.

Вопросы для разбора.

Что за ситуация в отношениях (фигуры, цели, динамика, прогноз):

1) Клима и Насти?

2) Беллы и Абая?

3) Абая и Сары?

6) Золушки и Онегина?

7) Золушки и Печорина?

8) Кирюши и КДЧ?

9) Рапунцели2 и Юры?

10)Рапунцели и Сережи?

Описывайте также все, что вызвало диссонанс, удивило, огорчило или особенно понравилось, пишите почему.

Сравните, каким образом соотносится ваш диссонанс и динамика в отношениях героев, что он может значить.

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.04 / В МВД сообщили о запрете на въезд в Россию для 122 иностранцев…

10.08 / Мнение: Не-аналогия

15.12 / Ученые: Коронавирус могут быстро и эффективно уничтожить светодиодные лампы

03.08 / Мнение: Как в России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19?

22.04 / Москалькова сообщила об отсутствии обращений по незаконным акциям

26.12 / Мнение: Проект Севастопольского оперного театра

11.03 / Замедление Рунета

02.10 / Каждый выбирает по себе

03.02 / Исследователи доказали скрещивание неандертальцев с Homo Sapiens

26.02 / Ученые обнаружили вредные свойства у «хорошего» холестерина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика