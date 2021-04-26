Мишустин потребовал ликвидировать трехсменку в школах

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что трехсменку в школах нужно ликвидировать как можно скорее, это касается всех субъектов, в том числе Чечни.

Мишустин в минувшую пятницу посетил Грозный. Ему рассказали и о строящейся средней общеобразовательной школе в Грозном на 1224 места. Ее планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября. Как отметил Мишустин, открытие этой школы позволит приблизиться к окончательному решению проблемы трехсменного обучения в Чечне.

«Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее и не только в этом субъекте России. Правительство помогает с решением этого вопроса», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он также сообщил, что продолжит практику поездок в регионы, чтобы узнать, что происходит на местах. «Уважаемые коллеги, мы будем продолжать практику рабочих поездок в регионы. Они позволяют увидеть, как обстоят дела на местах, как используются федеральные средства», – сказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что очень важно получить обратную связь, узнать мнение людей о работе властей.