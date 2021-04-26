 

“ЕР” и Минстрой запустили голосование по объектам благоустройства

26.04.2021, 12:38, Разное
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Голосование по отбору проектов благоустройства по программе “Формирование комфортной городской жизни” запустили “Единая Россия” и
Минстрой. Принять участие в опросе можно не только онлайн, но и в общественных приемных партии по всей стране. Пункты уже заработали в Пермском крае, Нижегородской и Псковской областях. В течение недели они появятся в других регионах.

Секретарь Генсовета “Единой России” Андрей Турчак рассказал, что провести голосование помогут волонтерские центры партии. Добровольцы, взяв с собой планшеты, приедут в отдаленные территории и соберут мнение проживающих там людей. В крупных городах мобильные пункты для голосования будут работать в самых оживленных точках – торговых центрах, вокзалах, аэропортах и других местах.

“Люди не только голосуют, но и участвуют в приемке работ — без оценки граждан работы просто не принимают”, – сказал Турчак.

Министр строительства Ирек Файзуллин отметил востребованность программы “Формирование комфортной городской среды”. Ее реализацией занимаются с 2017 года. За это время в России было благоустроено свыше 83 тысяч общественных пространств и придомовых территорий. Отбор проектов на 2022 год впервые будет проходить на федеральной платформе.

Чтобы принять участие в голосовании онлайн, необходимо авторизоваться на специальном сайте через Госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. Высказать свое мнение может гражданин России, достигший 14 лет.



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