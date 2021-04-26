Дефицит веток вербы в Вербное воскресенье объяснили засухой в Китае

В понедельник утром президент потребовал от правительства объяснений, почему в Вербное воскресенье в продаже не было веток вербы.

Оказалось, это связано с малоснежной зимой в провинции Хэйлунцзянь.

Вербное воскресенье праздновалось в России 25 мая. Традиционно в этот день православные украшают свои дома ветками вербы с набухшими почками. Они символизируют пальмовые ветви, которыми евреи приветствовали Иисуса, въезжающего в столицу Израиля – Иерусалим. В этом году купить вербу в России было очень сложно, поставки сорвались практически во всех регионах. Немногочисленные торговцы просили триста, а то и пятьсот рублей за ветку при обычной цене в пятьдесят. Но даже за такие ветки верующие дрались в очередях у храмов, нанося друг другу тяжёлые увечья.

В последние десять лет основным поставщиком вербы в Россию является Китай. Однако в этом году в северных провинциях Китая было мало снега. Земля не напиталась талыми водами и потому к середине апреля на вербовых плантациях не набухли почки. Десятки грузовых самолётов, зафрахтованных для доставки срезанных веток в регионы России, остались на земле. Российские же производители вербы смогли удовлетворить не более 15 процентов спроса.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Госплану РФ разработать программу импортозамещения вербовой продукции, чтобы преодолеть зависимость от Китая. По предварительным оценкам, на это понадобится не более 120 миллиардов рублей. Средства планируется выделить из Фонда национального благосостояния.

—