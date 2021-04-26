 

Дефицит веток вербы в Вербное воскресенье объяснили засухой в Китае

26.04.2021, 12:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В понедельник утром президент потребовал от правительства объяснений, почему в Вербное воскресенье в продаже не было веток вербы.

Оказалось, это связано с малоснежной зимой в провинции Хэйлунцзянь.

Вербное воскресенье праздновалось в России 25 мая. Традиционно в этот день православные украшают свои дома ветками вербы с набухшими почками. Они символизируют пальмовые ветви, которыми евреи приветствовали Иисуса, въезжающего в столицу Израиля – Иерусалим. В этом году купить вербу в России было очень сложно, поставки сорвались практически во всех регионах. Немногочисленные торговцы просили триста, а то и пятьсот рублей за ветку при обычной цене в пятьдесят. Но даже за такие ветки верующие дрались в очередях у храмов, нанося друг другу тяжёлые увечья.

В последние десять лет основным поставщиком вербы в Россию является Китай. Однако в этом году в северных провинциях Китая было мало снега. Земля не напиталась талыми водами и потому к середине апреля на вербовых плантациях не набухли почки. Десятки грузовых самолётов, зафрахтованных для доставки срезанных веток в регионы России, остались на земле. Российские же производители вербы смогли удовлетворить не более 15 процентов спроса.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Госплану РФ разработать программу импортозамещения вербовой продукции, чтобы преодолеть зависимость от Китая. По предварительным оценкам, на это понадобится не более 120 миллиардов рублей. Средства планируется выделить из Фонда национального благосостояния.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.12 / В ходе карабахской войны было уничтожено армянского оружия на 4,8 миллиарда долларов

22.12 / Мнение: Гульфикгейт

05.11 / В Ростовской области мальчик со сломанными руками спас сестру из пожара

04.09 / Мнение: Памятка будущему военному корреспонденту

21.02 / Мнение: Выставка “Защитники Сирии”

02.11 / Блогеров поставили на место

23.02 / Мнение: Тишину любят деньги

28.03 / Глава путчистов Мьянмы назвал Россию “подлинным другом”

03.07 / Мнение: Образ правосудия в РФ

07.04 / Дмитрий Шепелев поздравил их с Жанной Фриске сына с 8-летием: “Папа рядом”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика