 

Анна Калашникова пожаловалась на ипотечный кредит в размере 16 млн рублей

26.04.2021, 12:32, Разное
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Во время одного из интервью Анна Калашникова пожаловалась журналистам, что ей предстоит выплатить долг по ипотечному кредиту в размере 16 миллионов рублей. Певица и модель во время пандемии испытывает финансовые трудности, скрываясь за внешним успехом.
У Анны Калашниковой сейчас далеко не самые лучшие времена. Несколько лет назад знаменитость приобрела апартаменты в центре Москвы за 40 миллионов рублей. Всей необходимой суммы у нее не было, поэтому артистка оформила жилищный заем. Более половины задолженности она уже погасила, но осталась еще довольно впечатляющая сумма. Анна Калашникова призналась, что за последние годы ее доходы значительно снизились.

Модель рассказала, что помощь ей предлагает возлюбленный Иван, но она пытается не возлагать на него свои обязательства. Анна Калашникова переживает по поводу того, что во время пандемии нет работы для представителей шоу-бизнеса. Знаменитость больше всего боится лишиться стабильного дохода.



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