 

Разведенной Кристине Асмус на день рождения подарили секс-игрушки

26.04.2021, 12:32, Разное
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Популярная российская актриса Кристина Асмус пояснила о подарках на день рождения. Распаковывая их, звезда сериала «Текст» обнаружила фаллоимитатор, свечи в форме обнаженного мужского и женского тела, плетку, смазку, пластинку Мадонны «Эротика».
По словам Асмус, все эти подарки на 33-летие ей сделали разные люди. Артистка была очень удивлена, увидев подобные презенты. Много лет она думала, что ее воспринимают как милую скучную мать-Варечку.

Асмус с юмором поблагодарила друзей за заботу. Теперь она намерена устраивать вечеринки почаще, новый лист желаний артистка уже составила. Пока знаменитость намерена проводить вечеринки классическом стиле, но не исключила, что в будущем формат изменится.

Напомним, что в прошлом году звезда сериала «Текст» развелась с супругом Гариком Харламовым. Пара осталась в приятельских отношениях ради дочери Анастасии. Бывший муж не пришел на день рождения Асмус, где она собрала множество коллег и друзей. На празднике присутствовала и ее дочь Анастасия, которая трогательно поздравила звездную мать.



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