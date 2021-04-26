 

В России могут ввести временный запрет на экспорт бензина

26.04.2021, 12:32, Разное
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В ближайшее время власти РФ могут временно ввести запрет на продажу бензина за границу. Ограничение экспорта поможет сохранить его стоимость в РФ на существующем уровне, не допустив слишком резкого повышения.
Стоимость бензина в РФ в последнее время демонстрирует тенденции к возрастанию. Остановить негативную динамику могут ограничения вывоза топлива за рубеж, уверены в правительстве страны. Для этого власти разрабатывают специальные изменения в законодательство. Их принятие позволит сдержать цены на стратегический продукт на территории Российской Федерации.

Для реализации программы ограничительных мер топливо внесут в список товаров, чей экспорт будет на определенный период запрещен. СМИ в сообщениях о подобных планах ссылаются на материалы совещания членов правительства и профильных специалистов у вице-премьера Александра Новака. Согласно документам, Министерство энергетики уже приступило к подготовке нормативных актов о прекращении экспорта некоторых видов нефтепродуктов.

В их перечень входят продукты, в которых эксперты Кабмина видят «существенную важность для внутреннего рынка». Стоит отметить, что поводом для запрета или ограничения вывоза бензина из страны могут быть только «исключительные случаи». Благодаря сдерживанию экспорта, должно увеличиться предложение товара на внутренних рынках. Такие меры в итоге, уверены в Кабинете министров РФ, позволят не допустить дальнейшего роста цен на топливо.

Источник: www.kommersant.ru



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