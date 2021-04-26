 

Регулярная физическая активность на 50% увеличивает эффективность вакцинации

26.04.2021, 12:30, Разное
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Ученые собрали и проанализировали все доступные исследования из семи крупнейших баз данных, касающиеся влияния физической активности на эффективность вакцинации и вероятность заболеть и умереть от инфекционных заболеваний, в том числе от пневмонии — наиболее частой причины смерти при COVID-19. Поскольку исследование проводилось в первые месяцы пандемии, включить данные о коронавирусе не удалось.

«В шести исследованиях с участием более полумиллиона участников мы нашли последовательные и убедительные доказательства того, что соблюдение рекомендаций по физической активности — 30 минут пять дней в неделю — снижает риск заболевания и смерти от инфекционных заболеваний на 37%», — написали ученые. Они отметили, что эти выводы дополняют результаты недавнего американского исследования, в котором также подтверждается прямая связь физической активность со снижением вероятности заражения SARS-Cov-2.

Ученые также обнаружили надежные доказательства того, что регулярная физическая активность укрепляет иммунную систему человека. В 35 независимых рандомизированных исследованиях регулярная физическая активность приводила к повышению уровня антител иммуноглобулина IgA. Эти антитела покрывают слизистую оболочку легких и других органов, уязвимых для вирусов и бактерий. Регулярная физическая активность также увеличивает количество Т-клеток, которые «предупреждают» иммунную систему о вторжении патогенов и регулируют ее реакцию.

«Наконец, в изученных нами исследованиях вакцины оказались более эффективными, если их ставят после программы физической активности. У человека, который занимается физическими упражнениями, на 50% больше шансов иметь более высокое количество антител после вакцинации по сравнению с менее активными людьми», — подчеркнули авторы исследования.

Ученые напомнили, что активные люди имеют меньший риск диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболевания — как известно, это серьезные факторы осложнения при COVID-19 и других инфекционных заболеваниях. Кроме того, упражнения снимают стресс и хроническое воспаление, в то время как большинство летальных исходов от пневмонии связаны с неконтролируемой воспалительной реакцией.



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