Volkswagen Teramont обновили масштабнее американского и российского

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen обновил популярный кроссовер Volkswagen Teramont на китайском рынке.

В частности, автомобиль получил модернизированные фонари, усовершенствованную решетку радиатора с подсветкой эмблемы марки. Кроме того, Teramont не получил новой оптики, сохранив прежнюю модель двухуровневых фар. В салоне установлен мультимедийный комплекс с увеличенным дисплеем, а также стильный джойстик переключения КПП. Под капотом в базовой комплектации применен 2-литровый бензиновый двигатель на 186 л.с.

Кроме того, в максимальной комплектации кроссовер Teramont оснащается 2,5-литровым турбированным двигателем с мощностью 299 л.с. Также указывается, что во всех комплектациям модель получила 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию.