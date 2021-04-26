Volkswagen Teramont обновили масштабнее американского и российского
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Немецкий автомобильный гигант Volkswagen обновил популярный кроссовер Volkswagen Teramont на китайском рынке.
В частности, автомобиль получил модернизированные фонари, усовершенствованную решетку радиатора с подсветкой эмблемы марки. Кроме того, Teramont не получил новой оптики, сохранив прежнюю модель двухуровневых фар. В салоне установлен мультимедийный комплекс с увеличенным дисплеем, а также стильный джойстик переключения КПП. Под капотом в базовой комплектации применен 2-литровый бензиновый двигатель на 186 л.с.
Кроме того, в максимальной комплектации кроссовер Teramont оснащается 2,5-литровым турбированным двигателем с мощностью 299 л.с. Также указывается, что во всех комплектациям модель получила 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию.
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