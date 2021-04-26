Volkswagen показал особую версию электрического кроссовера ID.4

Немецкий бренд Volkswagen продемонстрирован улучшенную версию электрокроссовера ID.4, который будет принимать участие в ралли Mexican 1000.

Главным отличием электрического паркетника называют доработанную подвеску, шасси, а также дополнительные защитные пластины для аккумулятора. Вместе с тем техническая начинка осталась прежней и выдает 201 л.с. мощности. Кроме того, новинка получила улучшенные кресла, а также более мощную батарею на 82 Квт/ч.

Новая версия электрокара обладает жесткими шинами и дополнительным экраном в салоне. В свою очередь, предстоящее ралли Mexican 1000 состоится уже сегодня и в нем планируют выдавать высокий результат на немецком электрическом кроссовере Volkswagen ID.4.