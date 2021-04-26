Кроссовер Kia Sportage нового поколения показан на видео

Обновленный кроссовер Kia Sportage планировали показать в прошлом году, однако позже премьеру перенесли на середину текущего года.

В Сети уже активно распространяются шпионские фотографии, на которых можно рассмотреть паркетник на корейских дорогах. Производитель не стал раскрывать внешность, сохранив плотную защитную пленку. Однако по снимкам очевидно, что кроссовер имеет модернизированную головную оптику. Также указано, что модель имеет стильные задние фонари сложной формы. Что касается основных узлов, а также платформы, то они остались прежними.

Также известно, что презентация была перенесена на более поздник срок в связи с некоторыми конфликтами, которые произошли с компанией Hyundai Motor Group.